Ödüllü filmler Atlas 1948'de

'İlgi Alanı' (The Zone of Interest)

Auschwitz kumandanı Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkârlarıyla rüya gibi bir hayat sürmektedir. Öyle ki, ölüm kampının duvarına bakan muhteşem evleri tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis’in aynı adlı romanından uyarlanan “The Zone of Interest” (İlgi Alanı), çiçekli, geniş bahçeleri, seraları ve havuzlarında keyif süren Höss ailesinin başlarına ölüm külleri serpilirken süregiden sıradan gündelik yaşamını gözlemliyor. Jonathan Glazer’in on yıl önce çektiği huzursuzluk şahikası Under the Skin‘in ardından sinemaya bu etkileyici dönüşü kötülüğün sıradanlığına ve kendiyle çelişen insan doğasına dair alışılmadık ve kan dondurucu bir bakış sunuyor.

The Zone of Interest (İlgi Alanı); 1 Haziran Cumartesi 12:00’da, 2 Haziran Pazar 12:00’da,4 Haziran Salı 12:00’da, 6 Haziran Perşembe 12:00’da, 7 Haziran Cuma 12:00’da, 8 Haziran Cumartesi 12:00’da, 9 Haziran Pazar 12:00’da, 11 Haziran 12:00’da, 12 Haziran Çarşamba 12:00’da, 13 Haziran Perşembe 12:00’da Atlas 1948’de gösterimde olacak. 'Geçiş' (Crossing) Levan Akın’ın büyük beğeni toplayan Ve Sonra Dans Ettik’in ardından yönettiği ve büyük bölümü İstanbul’da geçen bu yeni filmi, kan bağı olan aileler ve seçilmiş aileler hakkında dokunaklı bir dram. Akın’ın “dayanışmaya övgüm ve İstanbul’a aşk mektubum” olarak tanımladığı Geçiş, uzun süredir kayıp olan yeğeni Tekla’yı bulmak için kendine bir söz veren emekli öğretmen Lia’yı takip ediyor. Birbirlerine ne kadar zıt olsalar da genç komşusuyla güçlerini birleştirip harekete geçen Lia’nın yolu sonsuz bağlantılar ve olasılıklarla dolu görünen güzel ve devasa İstanbul’a çıkar. Lia İstanbul’da trans hakları için mücadele eden avukat Evrim’le tanışır ve kendini hiç alışık olmadığı yakınlıklar ve topluluklar arasında bulur. Geçiş, Şubat ayında Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünün açılışını yaptı.

Geçiş (Crossing); 1 Haziran 15:30’da, 2 Haziran Pazar 18:30’da, 4 Haziran Salı 15:30’da 6 Haziran 15:30’da, 7 Haziran Cuma 18:30, 8 Haziran Cumartesi 15:30’da, 9 Haziran Pazar 18:30’da, 11 Haziran Salı 15:30’da, 12 Haziran Çarşamba 18:30’da, 13 Haziran Perşembe 15:30’da, 14 Haziran Cuma 18:30’da, 15 Haziran Cumartesi 12:00’da, 16 Haziran Pazar 18:30’da, 18 Haziran Salı 18:30’da, 19 Haziran Çarşamba 18:30’da, 20 Haziran Perşembe 12:00’da, 21 Haziran Cuma 12:00’da, 23 Haziran Pazar 12:00’da, 26 Haziran Çarşamba 15:30’da, 27 Haziran Perşembe 12:00’da, 29 Haziran Cumartesi 18:30’da, 30 Haziran Pazar 12:00’da Atlas 1948’de gösterimde olacak.

'Tereddüt Çizgisi' (Hesitation Wound) İdealist bir ceza avukatı olan Canan’ın hayatına odaklanan film, Canan’ın uzun süredir emek verdiği bir cinayet davasının karar duruşması gününde annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak durumunda kalmasını anlatıyor. .png Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound); 1 Haziran Cumartesi 18:30’da, 2 Haziran Pazar 12:00’da, 4 Haziran Salı 12:00’da, 6 Haziran Perşembe 12:00’da, 7 Haziran Cuma 12:00’da, 8 Haziran Cumartesi 12:00’da, 9 Haziran Pazar 12:00’da, 11 Haziran Salı 12:00’da 12 Haziran Çarşamba 15:30’da, 13 Haziran Perşembe 18:30’da, 14 Haziran Cuma 12:00’da, 15 Haziran Cumartesi 15:30’da, 16 Haziran Pazar 18:30’da, 18 Haziran Salı 12:00’da, 19 Haziran Çarşamba 15:30’da, 20 Haziran Perşembe 15:30’da, 23 Haziran Pazar 18:30’da, 25 Haziran Salı 12:00’da, 26 Haziran Çarşamba 18:30’da, 27 Haziran Perşembe 18:30’da Atlas 1948’de gösterimde olacak.

'Kötü Oyuncu' (Bad Actor) Bir film setinde, bir aktris rol arkadaşını samimi bir sahne sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlar. Kadın yasal yollara başvururken, prodüksiyon da olayların büyümesini ve bir skandalın ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Kötü Oyuncu (Bad Actor); 14 Haziran Cuma 15:30’da, 15 Haziran Cumartesi 18:30’da, 16 Haziran Pazar 12:00’da, 18 Haziran Salı 15:30’da, 19 Haziran Çarşamba 12:00’da, 20 Haziran Perşembe 18:30’da, 21 Haziran Cuma 15:30’da, 22 Haziran Cumartesi 12:00’da, 25 Haziran Salı 18:30’da, 27 Haziran Perşembe 15:30’da, 30 Haziran Pazar 15:30’da, Atlas 1948’de gösterimde olacak.

'Paris, Texas' Wim Wenders'ın başyapıt filmlerinden "Paris, Texas", hayattan kendini soyutlayan ve oldukça içine kapanık bir adam olan Travis'e odaklanıyor. Yıllarca ortalıkta görünmemesinin ardından abisi onu bulur ve tekrar hayata döndürmeye çalışır. İlk olarak Travis'i Los Angeles'a oğlunun yanına getirir. Sonrasındaysa eski karısını bulmak için birlikte harekete geçerler. Paris, Texas; 21 Haziran Cuma 18:30'da, 22 Haziran Cumartesi 15:30/18:30'da, 23 Haziran Pazar 15:30'da, 25 Haziran Salı 18:30'da, 26 Haziran Çarşamba 12:00'da, 30 Haziran Pazar 18:30'da Atlas 1948'de gösterimde olacak.

Yaralarım Aşktandır (Tiyatro Oyunu) Nazan Kesal “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyunuyla, İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’ı oynuyor. Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, İran şiirinin isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini, Atlas 1948 Sahnesi’ne taşıyor. Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda anlatılan, aynı iklimde açıp solan hepimizin hikayesi; baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin. Toprağa emanet edilmeyi bekleyen, ölüsüne bile tahammül edilemeyen, Füruğ Ferruhzad kendi arafında ömrünün şiirini yazacak ve aklınızdan çıkmayacak sözler fısıldamak üzere sahnede olacak. Furuğ hepimize cesaret vermeye, "Kuş ölür, sen uçuşu hatırla" demeye geliyor.

Oyun, 5 Haziran saat 20.30’da Atlas 1948 sahnesinde seyircisiyle buluşacak.