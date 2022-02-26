Odessa'daki Türk öğrenciler yaşadıklarını anlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrası hava sahalarının kapanması ile Odessa’daki Türk öğrenciler de korku dolu anlara tanıklık etti. Odessa Denizcilik Akademisi'nde okuyan Necmettin Tırık, Emre Arıcan, Berkecan Özen, Atakan Erol, Görkem Özkan ve Cem Çeken'di.

Saldırı anını anlatan öğrencilerden Necmettin Tırık "Sabah 4-5 civarında bomba sesleri ile uyandık. Biz denizcilik okulundayız. Biraz askeri gibi bir yer. Sabah 5 gibi yüksek bir patlama ile uyandık. Yurt sallandı kapılar pencereler.. İlk olarak kimse anlamadı ne olduğunu ancak yarım saat sonra ikinci patlama olunca askerler devreye girdi. Yaklaşık 1 saat sonra 6 gibi yetkililer geldi ve bize savaş olduğunu söyledi Kiev'de Harkov'da ve Odessa'da. Biz de sonrasında durumu ailelerimize ve konsolosluklara söyledik." dedi.

Kaldıkları süre boyunca çok korkutuklarını belirten öğrenciler, marketlerde gıda bulmakta zorluk çektiklerini, internette bağlantı sorunları yaşayıp aileleri ile iletişim kuramadıklarını ve bankalardan hiçbir şekilde para çekemediklerini belirtti.

Korktukları ve bir şey olacağı endişesiyle nöbetleşe uyuduklarını belirten öğrenciler, denizcilik okulunda 18 yaş üzerindeki tüm Ukraynalı arkadaşlarının askere gittiğini ve bazılarının vefat haberini aldıklarını da sözlerine ekledi.

Öğrenciler ayrıca büyükelçiliklerin numaralarını ve adreslerini aldığını, iletişime geçilmesini beklediklerini ifade etti. Röportajdan saatler sonra iletişime geçtiğimiz öğrenciler Odessa'da bombalama riskinin artması sonrası büyükelçiliğe çağrıldıklarını ve görüşmelerin tamamlanması sonrasında Romanya üzerinden otobüse binerek tahliye edileceklerini açıkladı.