Odessa açığında kargo gemisi battı. Mayına çarptığı tahmin edilen gemideki 4 kişi kayboldu.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, Odessa açığında Estonya'ya ait bir kargo gemisi battı.

Mayına çarptığı tahmin edilen gemide 4 kişinin olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.