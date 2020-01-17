17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12'nci kez düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nun başlaması dolayısıyla Almanya ziyaretinin ilk gününde Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ve diğer ülkelerden mevkidaşları ile başkent Berlin'de “tarım ve ticarette iş birliğini artırma” konularını görüştü.
Forumda Türkiye’yi temsil eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, diğer ülkelerden gelen mevkidaşları ile sohbet etti.
Resepsiyondan sonra, Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Romanya ve Kırgızistan Tarım Bakanları ve Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı ile ikili görüşme yaparak ülkeler arasında tarımda bilgi paylaşımı ve ticareti artırmaya yönelik iş birliği konularını ele aldı.
— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 17, 2020
KÜRESEL TARIM SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞI
Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" bu sene 16-18 Ocak'ta “Herkes İçin Gıda! Güvenli, Çeşitli ve Sürdürülebilir Beslenme için Ticaret” temasıyla gerçekleştiriliyor.
Foruma 70 ülkeden tarım bakanları, iş insanları, bilim ve sivil toplum kuruluşlardan temsilciler katılıyor. Forum boyunca teknolojik gelişmeler doğrultusunda tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak ve güncel sorunlara çözüm önerileri getirilecek.
Bu yılki forumda düzenlenecek oturumlarda, ticaret ve ticaretin küresel gıda güvenliği için oynadığı rol her açıdan masaya yatırılarak, “Ticaret, gıda güvenliği açısından nasıl bir rol oynamaktadır?, Tarımsal ticaret için nasıl eşit kurallar oluşturabilir?, Küresel tedarik zincirleri kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenli hale nasıl getirebilir? ve Tarımsal kalkınmayı teşvik etmek için ticaret nasıl planlanabilir?” sorularının cevapları aranacak.
Bakan Pakdemirli, cumartesi günü Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek "Tarımsal Kalkınma için Ticaret” konulu 4. ara oturumunda bir konuşma yapacak.
Pakdemirli’nin foruma katılacak diğer ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor. Pakdemirli, bugün Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda Almanya'da yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek
Tarım bakanları, 18 Ocak Cumartesi bir araya gelecek ve konferans sonunda ortak nihai bildiri yayımlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!