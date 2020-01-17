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Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12'nci kez düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nun başlaması dolayısıyla Almanya ziyaretinin ilk gününde Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ve diğer ülkelerden mevkidaşları ile başkent Berlin'de “tarım ve ticarette iş birliğini artırma” konularını görüştü.

Forumda Türkiye’yi temsil eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, diğer ülkelerden gelen mevkidaşları ile sohbet etti.

Resepsiyondan sonra, Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Romanya ve Kırgızistan Tarım Bakanları ve Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı ile ikili görüşme yaparak ülkeler arasında tarımda bilgi paylaşımı ve ticareti artırmaya yönelik iş birliği konularını ele aldı.

KÜRESEL TARIM SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" bu sene 16-18 Ocak'ta “Herkes İçin Gıda! Güvenli, Çeşitli ve Sürdürülebilir Beslenme için Ticaret” temasıyla gerçekleştiriliyor.

Foruma 70 ülkeden tarım bakanları, iş insanları, bilim ve sivil toplum kuruluşlardan temsilciler katılıyor. Forum boyunca teknolojik gelişmeler doğrultusunda tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak ve güncel sorunlara çözüm önerileri getirilecek.

Bu yılki forumda düzenlenecek oturumlarda, ticaret ve ticaretin küresel gıda güvenliği için oynadığı rol her açıdan masaya yatırılarak, “Ticaret, gıda güvenliği açısından nasıl bir rol oynamaktadır?, Tarımsal ticaret için nasıl eşit kurallar oluşturabilir?, Küresel tedarik zincirleri kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenli hale nasıl getirebilir? ve Tarımsal kalkınmayı teşvik etmek için ticaret nasıl planlanabilir?” sorularının cevapları aranacak.

Bakan Pakdemirli, cumartesi günü Tarım Bakanları Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek "Tarımsal Kalkınma için Ticaret” konulu 4. ara oturumunda bir konuşma yapacak.

Pakdemirli’nin foruma katılacak diğer ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor. Pakdemirli, bugün Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda Almanya'da yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek

Tarım bakanları, 18 Ocak Cumartesi bir araya gelecek ve konferans sonunda ortak nihai bildiri yayımlayacak.