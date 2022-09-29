Genellikle bacaklar, eller ve ayaklarda ödem daha fazla oluşur. Uyku esnasında vücudun her yerine yayılan ödem sabahları el ve yüzde belirgin şekilde kendisini gösterir. Sağlık açısından herhangi bir soruna neden olmasa da ödem genel olarak rahatsız edicidir.

Bu yüzden ödemin vücuttan atılması için çok fazla kişi uğraşır. Özellikle de kilo vermek isteyen kişileri ödemden tamamen kurtulmak isterler. Bunun için çeşitli sebze karışımları ve detoks suları vardır. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ödem attıran içecekler sayesinde ödemden tamamen kurtulabilirsiniz.

Vücutta biriken sular ödeme neden olur. Bazı kişilerde ki kronik hastalıklar ödeme neden olabileceği gibi bazen de yalnızca metabolik nedenlerle ödem oluşabilir. Ödeme neden olan hastalıkların başında; tiroit, kalp hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve böbrek sorunları gelmektedir. Fakat bir kişide ödem oluşması için illaki bu hastalıkların olması gerekmez. Sağlıklı kişilerde de ödem oluşabilir.

Örneğin; kadınlarda regl dönemlerinde, uzun süreli hareketsiz duruşlarda, hamilelik döneminde, ödem daha fazla oluşmaktadır. Ödem vücuttaki şişkinlikle kendisini belirgin şekilde göstermektedir. Bazen ödemli bölgelerde ağrı da olabilir. Bunlardan kurtulabilmek için evinizde hazırlayacağınız çeşitli yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu içeriğimizde ödem attıran içecekler neler? Ödem attırıcı su ve yeşil sebzelerin karışımı içecekler hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte ödem attıran içecekler ile ilgili tüm ayrıntılar…

Ödem Atıcı Su

Her bedenin sağlıklı kalması için yeteri kadar su tüketimine ihtiyaç vardır. Suyun vücuda faydaları saymakla bitmez. Bunlardan biri de ödemin atılmasına yardımcı olmasıdır. Ödem atıcı su sayesinde ödemden kurtulup rahat bir nefes alabilirsiniz. Suyun vücudunuzda ödem attırıcı görevini yerine getirmesi için ortalama günde 2 litre su tüketmeniz gerekir. Fakat suyun işlevini yerine getirmesi için gün içinde yudum yudum belli aralıklarla tüketilmesi gerekir.

Ödem Attırıcı İçecekler

Ödem attırıcı içecekler sayesinde vücuttaki şişkinliklerden kurtulmak mümkündür. Genel yaşam tarzı ödemin oluşmasındaki en büyük etkendir. Örneğin dengeli beslenmemek, düzenli spor yapmamak ve yemeğin hızlı yenmesi sağlıklı insanlarda ödemin oluşmasının temel sebepleri arasında yer alır.

Bunları değiştirip ödem attırıcı içecekler tüketerek vücuttan ödemin tamamen atılması sağlanabilir. Ödem attırıcı içecekler arasında; limon suyu, yeşil çay, taze pancar suyu, ananasın suyu, salatalığın suyu, narın suyu, maydanozun suyu, kereviz sapı suyu ve elma suyu başta gelmektedir. Bunları içerek fazla ödemi vücudunuzdan atabilirsiniz.

Ödem Atıcı İçecek Tarifi

Ödem atıcı içecek tarifi için; 2 havuç, 1 yeşil elma, 1 taze kırmızı pancar ve bir çay kaşığı zeytinyağını birleştirmek yeterlidir. Her gün 1 bardak bu içecekten içerseniz kısa zamanda ödemin azaldığını fark edeceksiniz.

Ödem Atan İçecekler

Ödem atan içecekler arasında; limon suyu, yeşil çay, elma suyu, kereviz sapı suyu, maydanoz suyu, nar suyu, ananas suyu ve pancar suyu başta gelir.

Ödem Atıcı Detoks Suyu

Ödem atıcı detoks suyu hazırlamak için örneğin en basit şekilde bir litre su içerisinde salatalıkları dilimleyip atın. Sonra dilimli yeşil elma, limon kabuğu ve taze nane ekleyin. Bu karşımı bir gece dinlendirin ertesi gün ilk bardağı aç karnına içmek kaydıyla bir litre detoks suyunu bitirin.

Metabolizma Hızlandırıcı ve Ödem Attırıcı İçecek

Metabolizma hızlandırıcı ve ödem attırıcı içecek hazırlamak için; salatalık, yeşil elma, limon ve yeşil çay sizin için yeterlidir.

Ödem Attıran İçecekler

Ödem attıran içecekler sayesinde kısa zamanda ödemden kurtulmak mümkündür.