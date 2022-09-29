Çünkü bu toksinler atılmazsa kişi kilo alır, hızlı hasta olur, ruhi bozukluklar yaşayabilir, uyku sorunları ortaya çıkabilir ve ileride kanser gibi kötü hastalıkların bile oluşması mümkün olabilir. Görüldüğü üzere toksinler vücuda geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Bu yüzden toksinlerin atılmasını sağlayacak detoks mutlaka uygulanmalıdır.

Bu içeriğimizde 3 günlük detoks diyet listesi: 3 günlük zayıflatan detoks diyeti nasıl yapılır? Konuların ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte 3 günlük detoks diyet listesi ile ilgili tüm merak edilenler…

3 Günlük Detoks Diyeti Kaç Kilo Verdirir?

3 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir? Diye merak edenlere verilen kilonun kişiye göre değişebileceğini söyleyebiliriz. Herkeste detoks diyeti aynı şekilde etki göstermez. Ancak yine de denemekte fayda vardır. Genelde 3 günlük detoks diyetini düzenli şekilde uygulayan kişilerin ortalama 2 ile 3 kilo verdiği gözlenmiştir.

3 Günlük Detoks Diyeti Listesi

3 günlük detoks diyeti listesi her sabah düzenli olarak içilen detoks suları ile başlamaktadır. Bu suları herkes kendi zevkine göre hazırlayabilir. Ara öğünde ise çiğ badem, fındık ya da ceviz tüketilebilir. Ancak bunların limitlerinin aşılmaması gerekir. Öğle yemeğinde sevdiğiniz sebzeler ile hazırlayacağınız bir kâse sebze çorbası içebilirsiniz.

Akşam yemeklerinde de buharda pişmiş sebze yemeğinin yanında ızgara tavuk ya da balık tüketebilirsiniz. Detoks diyetinde temel amaç sebze ağırlıklı beslenmektir. Özellikle sabahları detoks suyu içmek bu diyetin temelini oluşturur. Bunun yanı sıra yiyeceğiniz sebzeleri kendiniz seçebilirsiniz.

Kullandığınız yağın zeytinyağı olmasına özen gösterin. Ancak her ne kadar zeytinyağı faydalı yağlar arasında sayılsa bile limiti bilmek gerekmektedir. Bunun dışında balık olarak da somon tüketmeniz en faydalı seçimdir. Somon detoks diyetleri için destekleyici bir seçenektir.

Detoks Diyeti Nedir?

Detoks diyeti nedir? sorusu bu diyeti yapmak isteyen kişiler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Bu diyet türü detoks suyu temelinde şekillenmektedir. Bunun dışında taze sebzeler ve çiğ kuruyemişler de detoks diyetine destek verir. Protein olarak da balık ve tavuk tüketilebilir. Özellikle somon balığı bu diyette çok fazla tercih edilir.

Genel olarak detoks diyeti yaparken hızlı bir şekilde kilo verilmesi hedeflenmektedir. Amaç yalnızca kilo vermek değil aynı zamanda bağışıklık sisteminin de kuvvetlendirilmesidir. Çünkü detoks yapmak sağlıklı yaşamak da anlamına gelmektedir. Dönem dönem detoks diyeti yapılması herkes için oldukça faydalıdır. Ancak bu diyet 3 gün sürdürülmelidir. Daha uzun süre bu diyetin yapılması faydalı olmayabilir.

Detoks Diyeti Nasıl Yapılır?

Detoks diyeti nasıl yapılır? Diye pek çok kişi merak eder. Çünkü detoks diyeti yaparken özel olarak uyulması gereken kurallar vardır. Bunlardan en önemlisi ise sabahları detoks suyu tüketmektir. Detoks suları bu diyetin olmazsa olmazlarıdır. Detoks diyeti yaparken listede bulunanlara özen gösterirseniz hızlı bir şekilde etkisini görebilirsiniz.

Detoks Diyeti Ne İşe Yarar?

Detoks diyeti ne işe yarar? Sorusunu soranlar için sıraladık;

Detoks diyeti vücudun toksinlerden temizlenmesini sağlar.

Detoks diyeti sayesinde vücudunuzdaki fazla ödemin atılmasını sağlayabilirsiniz.

Detoks diyeti cildin pürüzsüz ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Detoks diyeti sayesinde eğer ciltte akne ve sivilce ve varsa onların temizlenmesi sağlanır.

Detoks diyeti bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlar ve sindirim sistemini düzene sokar.

Detoks diyeti metabolizmayı hızlandırmakla beraber yağ yakımının da hızlanmasına destek verir.

Detoks diyetiyle vücuttan toksinlerin atılması sağlandığı için bağışıklık sistemi de kuvvetlenir.

Detoks diyeti yalnızca zayıflamak ya da yağ yakmayı hızlandırmak için değil genel vücut temizliği için oldukça faydalıdır.