Odeabank'tan 6 ayda 343 milyon TL net kâr

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OdeabankOdeabank, 2022 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre OdeabankOdeabank, 2022’in ilk yarısında 85 milyon TL olan net kârını 2022’nin aynı döneminde 343 milyon TL seviyesine yükseltti. OdeabankOdeabank 2022 yılının ilk yarısında aktiflerini 62,2 milyar TL’ye, mevduatlarını ise 43,2 milyar TL’ye taşıdı.

Odeabank’ınOdeabank’ın 2022 yılının altı ayında toplam brüt kredileri 31,7 milyar TL’ye, gayri nakdi kredi hacmi de geçen yılı aynı dönemine kıyasla yüzde 70 büyüyerek 12,5 milyar TL seviyesine ulaştı. TL kredilerdeki gelişim 2022’nin ilk yarısında devam ederek, geçen senenin aynı dönemine göre %29 oranında artışla 14,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Net faiz gelirleri 2022 yılının ilk yarısında geçen sene aynı döneme kıyasla %103 büyüyerek 958 milyon TL seviyesine ulaştı.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 23 ile sektör ortalamasının üzerinde seyretmeye devam etti. Fon hacmi 4,4 milyar TL’ye yükselirken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı yüzde 18,2 seviyesine ulaştı. Doğru yönetim ve ürün çeşitliği sayesinde OdeabankOdeabank mevduat dışı yönetilen varlık rakamını 7 milyar TL seviyesine yükseltti.

'EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen OdeabankOdeabank Genel Müdürü Mert Öncü, bankanın 2022 ilk çeyrek bilanço sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

“Hem global ekonomi hem de Türkiye şartlarında yaşanan tüm belirsizliklere ve zorluklara rağmen son iki senede yakaladığımız güçlü büyüme ve finansal performansımızı 2022 yılın ilk yarısında da sürdürmeyi başardık. Türkiye’nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası olarak güçlü öz kaynak yapımız ve sağlam bilançomuz ile yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Verimliliğe ve risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem vererek 2022’nin ilk yarısında hem mevduatlarda hem de kredi tarafında önemli büyüme kaydettik. OdeabankOdeabank olarak hedeflerimizin üzerine çıkarak, büyümemizi sürdürüyor, buna paralel olarak fijitalfijital bankacılık alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fiziksel ve dijital deneyimlerimizi harmanlayarak, dijital bankacılık anlayışı ile müşterilerimize en doğru yoldan, yeni nesil bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Banka olarak kurulduğumuz 2012 yılından bu yana başarıyla finans sektöründe ilerlerken değişen dünya, gelecek beklentileri, teknolojik ve toplumsal trendler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda biz de dünyayla birlikte büyüdük ve değiştik. 2022 yılında da küresel finans alanındaki gelişmeleri yakından takip edip risklerimizi yöneterek, temkinli ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimize devam edeceğiz. “

Uzun süren çalışmalar sonucu bu yıl yeni işveren markası Odealist’iOdealist’i kamuoyuna açıkladıklarını belirten Mert Öncü, yenilikçi çalışma kültürü ve çalışan deneyiminin zenginleştirilmesini içeren işveren kimliğinin güçlendirilmesi çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Çağın gerekliliklerine göre, bizi geleceğe taşıyacak ilhamı bizlere verebilmesi için bankamızın varlık amacını ‘Değer yaratan bankacılık hizmetleriyle refahı artırmak’ olarak belirlerken yeni dönemdeki vizyonumuzu ‘Özgün fiziksel hizmetlerle bütünleştirilmiş en iyi dijital deneyimi sunan, Türkiye’nin önde gelen “fijitalfijital” bankası olmak’ şeklinde belirledik. Misyonunu ise ‘Özgün ürünlerimiz ve uzmanlığımızla bankacılığı kolaylaştırmak ve toplumsal sorumluk bilinciyle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak’ olarak belirledik. Yarattığımız varlık amacımızı da daha kolay hayata geçirmek için de şirket vizyon ve misyonumuzu da yeniden tanımladık. Projemizi oluştururken mevcut çalışanların deneyimini zenginleştirmeyi, potansiyel adaylar ve iş ortakları nezdindeki algıyı güçlendirmeyi hedefleyerek tüm işveren markası çalışmalarımızı özgünlük, heyecan, açıklık ve saygı olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleştirdik. Bizi biz yapan, korumamız gereken ve bizi geleceğe taşıyacak bu 4 temel unsuru işveren markamız ‘Odealist’‘Odealist’ çatısı altında birleştirdik.”

BrandBrand Finance’ninFinance’nin açıkladığı Türkiye’nin En Değerli ve Güçlü Markaları 2022 sıralamasında 20 sıra yükselerek 49. sıraya yerleşen OdeabankOdeabank, ilk 100’de yer alan markaların değerlerinde yüzde 48,1 ile en yüksek artışı sağlayan ikinci firma oldu.

Öncü, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türkiye'nin en genç özel mevduat bankası olarak bu başarıyı kısa sürede yakalamak ancak büyük bir emek ve vizyonla mümkün olur. Bu sene 10. yılımızı kutlayacak olmanın verdiği heyecanın yanı sıra bu büyük başarıya ulaşmamızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederim. OdeabankOdeabank olarak kurulduğumuz günden beri yenilikçi ve farklı bir bankacılık anlayışını müşterilerimizle tanıştırmaya devam ediyoruz. Bu anlayışın ve çalışmalarımızın BrandBrand Finance tarafından da teyit edilmiş olmasından dolayı mutluyuz.”