04 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv markalarının satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl onuncusunu organize ettiği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri" sahiplerini buldu.
Etkinliğin açılışında konuşan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Pazarın toparlanma sürecine girdiğine inandığımız 2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 yılı için öngörülen yüzde 5'lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv ekosisteminin dengelenme sürecinden büyüme sürecine tekrar geçebilmesi için, fayda yaratacağına inandığımız tedbirler de derneğimiz tarafından Ankara ile paylaşıldı. Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.
22 DALDA ÖDÜL VERİLDİ
"ODD Satış ve İletişim Ödülleri" kapsamında yılın en başarılı marka ve çalışmaları 22 dalda ödüllendirildi.
Ödül alan tüm markalar ise şu şekilde;
SATIŞ ÖDÜLLERİ
En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong
En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit
En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford
En Çok Satılan Otomobil Markası: Renaualt
En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat
İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
Yılın Dergi Uygulaması: Jeep Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada
Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Ford Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler
Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch
Yılın Gazete Uygulaması: Honda Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi
Yılın Radyo Uygulaması: Audi Babalar Günü Radyo Spotu
Yılın Outdoor Uygulaması: Citoren C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Hyundai KonAtolia
Yılın TV Uygulaması: Toyota Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?
Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni 3 Serisi Lansmanı
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Audi Güzel Hareketler
Yılın Nostalji TV Uygulaması: Renault Kangoo Film Serisi
Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: Ford Emniyet Kemeri Radyo Spotu
Yılın Nostalji Gazete Uygulama: Ford Ralli Şampiyonluk İlanı
Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat İyiye İşaret
Yılın Basın Lansmanı: Honda Civic
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!