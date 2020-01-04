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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv markalarının satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl onuncusunu organize ettiği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri" sahiplerini buldu.

Etkinliğin açılışında konuşan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Pazarın toparlanma sürecine girdiğine inandığımız 2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 yılı için öngörülen yüzde 5'lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv ekosisteminin dengelenme sürecinden büyüme sürecine tekrar geçebilmesi için, fayda yaratacağına inandığımız tedbirler de derneğimiz tarafından Ankara ile paylaşıldı. Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

22 DALDA ÖDÜL VERİLDİ

"ODD Satış ve İletişim Ödülleri" kapsamında yılın en başarılı marka ve çalışmaları 22 dalda ödüllendirildi.

Ödül alan tüm markalar ise şu şekilde;

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renaualt

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Dergi Uygulaması: Jeep Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Ford Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch

Yılın Gazete Uygulaması: Honda Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi

Yılın Radyo Uygulaması: Audi Babalar Günü Radyo Spotu

Yılın Outdoor Uygulaması: Citoren C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Hyundai KonAtolia

Yılın TV Uygulaması: Toyota Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni 3 Serisi Lansmanı

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Audi Güzel Hareketler

Yılın Nostalji TV Uygulaması: Renault Kangoo Film Serisi

Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: Ford Emniyet Kemeri Radyo Spotu

Yılın Nostalji Gazete Uygulama: Ford Ralli Şampiyonluk İlanı

Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat İyiye İşaret

Yılın Basın Lansmanı: Honda Civic