27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde %2,2, inşaat sektöründe ise %14,6 arttı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Ocak 2020
Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2020
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 95.2 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 93,2 iken, Ocak ayında %2,2 oranında artarak 95,2 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %1,1 artarak 101,6 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi %2,6 artışla 92,2 değerini aldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise %3 artarak 91,9 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ocak 2020
PERAKENDE SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 105 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında %2,2 oranında artarak 105 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi %1,7 artarak 111,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %3,8 artarak 105,7 değerini, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise %1,3 artarak 98,1 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ocak 2020
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 78.9 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 68,9 iken, Ocak ayında %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %4,6 artarak 93,3 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %33 artışla 64,6 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven ve eğilim endeksleri, Ocak 2020
İnşaat sektöründe Ocak ayında girişimlerin %32'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %68'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Aralık ayında %44,4 iken Ocak ayında %48,5, "talep yetersizliği" Aralık ayında %43,3 iken Ocak ayında %36,1 ve "hava şartları" Aralık ayında %7,9 iken Ocak ayında %15,5 oldu.
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