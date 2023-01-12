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Ocak 2023 Emekli ve memur zam farkı ödeme tarihleri! Memur ve emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak?

Ocak 2023 Emekli ve memur zam farkı ödeme tarihleri!

Emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasının ardından, memur ve emekliler zam farklarının yatacağı tarihi mercek altına aldı. Aralık ayı enflasyon oranın belli olmasının ardından 6 aylık zam farkı, refah payı ve yapılan ek zam ile birlikte emekli ve memur maaşına yüzde 30 zam gelmiş oldu. Yapılan zamların ardından en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye yükselirken, en düşük memur maaşı 11.848 TL oldu. İşte Ocak 2023 yeni emekli ve memur maaş farklarının hesaba yatacağı tarih...

Giriş: 12.01.2023 - 18:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emekli ve memur maaş farklarının yatacağı tarih, kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı ve yapılan ek zam ile birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 yapıldığını açıkladı. Emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasıyla yeni maaşların yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Memur ve emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, yeni maaşlar hangi gün hesaba yatar?" İşte 2023 Emekli ve memur zam farkının yatacağı tarih...

  • MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaş zammı açıklaması geldi. Açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildi

  • EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 

  • BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 1.,40 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 oranında artış sağlanacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacaktır.'' denildi.

  • MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM!

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

     

  • 2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

    Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 837 TL OLDU

    Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL’ye yükseldi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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