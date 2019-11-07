07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Deneyimli başantrenör Obradovic ve sarı-lacivertli basketbol takımının oyuncularından Nikola Kalinic'in, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarınki Bayern Münih maçına ilişkin açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı.
Almanya temsilcisine karşı takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden 59 yaşındaki başantrenör, "Galibiyete ulaşmak için reaksiyon göstermemiz gereken bir durumda olduğumuz çok açık. Zalgiris mücadelesinde, geçmiş karşılaşmalara kıyasla tamamen farklı bir oyun ortaya koyduk. Bu maçta takımım çok pozitif bir reaksiyon gösterdi. O mücadelenin son bölümünde, basketbol sahalarında nadiren de olsa yaşanabilen bir durum oluştu." şeklinde görüş belirtti.
Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynayabilen bir ekip olduğunu vurgulayan Obradovic, "Hem savunmada hem de hücumda çok belirgin bir yapıları var. Taraftarlarımızdan yine çok güçlü bir yardım alacağımızı umuyorum. Takım olarak birlikte mücadele edecek ve elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
KALİNİC: DAHA İYİ YERLERE YÜKSELECEĞİZ
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon her maçın çok zor geçtiğini aktaran Kalinic ise şunları kaydetti: "Rakibimizle ilgili birçok bilgiye sahibiz. Evet, son maçımızı son dakikada kaybettik ancak bana göre uzun süre iyi bir basketbol oynadık. Üzerine koyarak sürdürmek istediğimiz trend bu. Gün geçtikçe daha iyi oynamak ve her maçta kendimizi geliştirmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye devam ettiğimiz sürece, çok istediğimiz galibiyetler de gelmeye başlayacaktır. Bu sayede puan durumunda da çok daha iyi bir yere yükseleceğimize inanıyorum."
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