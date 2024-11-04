Obez kedi Ekmek, arkadaşı Şiraz'ın yolunda ilerliyor

Veteriner hekim Terzi, Ekmek'in Şiraz'a göre daha zor bir hasta olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekmek birazcık daha hırçın bir çocuk. O yüzden egzersizlerini yaptırırken biraz daha zorlanıyoruz. Zayıflama süreci Şiraz'a göre daha uzun sürecek gibi. Şiraz'a göre kilosu biraz daha fazla ve Şiraz daha uyumluydu. Şiraz'a daha kolay egzersiz yaptırıyorduk ama Ekmek birazcık daha hırçın.