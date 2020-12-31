Pandemi nedeniyle bu yıl çekimleri yapılmayan O Ses Türkiye yılbaşı programıyla ekranlara gelecek. Gelenekselleşen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 19:30'da izleyicilerle buluşacak. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler de netleşti. İşte konuklar...