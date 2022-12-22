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O isimler de Survivor'a gidiyor! Acun Ilıcalı resmi hesabından yayınladı!

Survivor 2023 kadrosunda yer alacak kişiler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından isimleri tek tek duyuruyor. İlk olarak Berdan Mardini'nin netleştiği kadroya sonrasında; Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney katılmıştı. Ilıcalı, kadroya giren 3 kişinin ismini daha açıkladı.

Giriş: 22.12.2022 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Format değişikliğine gidildiği açıklanan Survivor 2023'ün kadrosu da netlik kazanmaya başladı. Berdan Mardini, Murat Eken, Ümit Erdim ve Yusuf Güney'in yer aldığı kadroda 3 isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı, resmi sosyal medya hesabından katılan yarışmacılara başarılar diledi.

  • İLK YARIŞMACI BERDAN MARDİNİ!

    Acun Ilıcalı, Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk ismi Berdan Mardini olarak açıkladı.

  • İKİNCİ YARIŞMACI ÜMİT ERDİM

    Acun Ilıcalı, Ümit Erdim'in kadroya katıldığını sosyal medya hesabından şu cümleler ile açıkladı: "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim"

  • MURAT EKEN KADRODA

    Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ekranlara kendisini sevdiren Murat Eken, Survivor 2023'ün 3. yarışmacısı oldu. 

  • DÖRDÜNCÜ İSİM: YUSUF GÜNEY!

    Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosunda olacak dördüncü isim ise ünlü şarkıcı Yusuf Güney olarak açıklandı.

  • Acun Ilıcalı'nın resmi açıklamasına göre yeni sezon kadrosunda;

    Zeynep Alkan,

    Seçkin Piriler,

    Cansu Tuman yer alacak.

  • SURVIVOR'DA YER ALACAĞI İDDİA EDİLEN İSİMLER!

    Ancak sosyal medyada 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam,  Damla Can, Merve Aydın, YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Cellat gibi isimlerin de yer alacağı iddiası yer aldı. İddialar hakkında Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi.

     

  • SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN İSTENENLER NEDİR?

    Survivor yarışmasına başvurmak için size sorulan sorular şu şekildedir

    İsim soyisim,

    Cinsiyet,

    E-posta adresi,

    Boy ve kilo

    İş, ev ve cep telefon numarası

    Yaşanan şehir ve semt

    Doğum tarihi ve yeri

    Memleket

    Meslek ve eğitim durumu

    Medeni durum ve çocuk bilgisi

    Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

    Sigara kullanıyor musunuz,

    Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

    Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

    Yüzme biliyor musunuz,

    Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

    Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

    Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

    Ödülü ne için harcayacaksınız,

    Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

    Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

    Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

    Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

    Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

    Başvuru videosu.

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