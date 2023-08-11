Koli basili sınır değerleri 0-100 arası 'mükemmel', 100-1000 arası 'iyi ve yeterli', 1000 ve üzeri 'kötü', 'plaj yüzme amaçlı kullanılamaz' olarak kabul ediliyor. İntestinal enterokok sınır değerleri ise 0-100 arası 'mükemmel', 100-370 arası 'iyi ve yeterli', 370 ve üzeri 'kötü - plaj yüzme amaçlı kullanılamaz' diye kabul ediliyor.