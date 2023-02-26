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Haberler Sağlık

Çalışma ortaya koydu! Dört gün çalışmak sağlığı olumlu yönde etkiliyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, çalışma gün sayısının haftada dört güne indirilmesi, çalışanların daha sağlıklı ve mutlu hissetmesini sağlarken, araştırmaya katılan şirketler arasında pilot dönem boyunca gelir de ortalama yüzde 1 oranında kar elde etti

Giriş: 26.02.2023 - 06:41 | Güncelleme: ABONE OL
Çalışma ortaya koydu! Dört gün çalışmak sağlığı olumlu yönde etkiliyor
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Yeni yayınlanan büyük bir rapora göre, haftada dört gün çalışmak, kaygı ve stresi azaltmaktan daha iyi uyku ve egzersiz için daha fazla zaman sağlamaya kadar birçok yönden çalışanların sağlığını iyileştiriyor.

Time'da yer alan habere göre, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde sosyal bilimler profesörü olan ve çalışmanın psikolojik refah üzerindeki etkilerini inceleyen raporun yazarlarından Brendan Burchell, "Akademik şüpheciliğimize rağmen bu gerçekten olumlu bir sonuç oldu" dedi.

2 BİN 900 ÇALIŞANIN DENEYİMLERİ İNCELENDİ

Rapor, Haziran-Aralık 2022 tarihleri arasında daha kısa çalışma haftalarını pilot olarak uygulayan 61 şirketin ve toplamda yaklaşık 2 bin 900 çalışanın deneyimlerini özetleyerek daha az çalışmanın yaşam tarzı ve sağlık açısından faydaları üzerine yapılan önceki çalışmalara dayanıyor.

4 Day Week Global ve 4 Day Week Campaign ve işyeri araştırma grubu Autonomy ile Boston College ve Cambridge Üniversitesi'nden Burchell'in de aralarında bulunduğu araştırmacılar, katılımcı görüşmeleri, veri toplama ve analiz süreçlerini yönetti.

Çoğunluğu Birleşik Krallık merkezli olan araştırmaya katılan şirketler, ücret kesintisi yapmadan çalışma saatlerini azalttıkları sürece programlarını istedikleri gibi belirlemekte özgürdü.

İŞTE ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Şirketlerin yarısından fazlası tüm çalışanlarına pazartesi ya da cuma günü izin verirken, diğerleri kademeli programlar ya da hafta boyunca daha kısa günler gibi çözümler sundu. Altı aylık pilot dönem boyunca, çalışanların ortalama haftalık çalışma saati 38'den 34'e düştü.

Dört günlük çalışmanın, birçok çalışan için daha iyi bir sağlık anlamına geldiği ifade edildi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı işle ilgili daha az stres yaşadıklarını, yüzde 71'i daha düşük düzeyde tükenmişlik hissettiklerini söyledi. Çalışanların yüzde 40'ından fazlası ruh sağlıklarının iyileştiğini söylerken, grubun önemli bir kısmı kaygı ve olumsuz duygularda azalma olduğunu bildirdi.

"İNSANLAR VERİMLİ ÇALIŞMANIN HER TÜRLÜ YOLUNU BULDU"

Çalışanların yaklaşık yüzde 40'ı pilot dönem boyunca fiziksel sağlıklarının daha iyi olduğunu, bunun nedeninin de hobilerine, egzersize, yemek pişirmeye, aileleriyle vakit geçirmeye ve diğer boş zaman aktivitelerine daha fazla zaman ayırmaları olabileceğini söyledi.

Çalışanların yaklaşık yarısı da deneyden önceki kadar yorgun olmadıklarını, yüzde 40'ı ise daha rahat uyuyabildiklerini dile getirdi.

Burchell, daha az çalışmanın, insanları mesaideyken daha yüksek bir hızda veya yoğunlukta çalışmaya zorlayacağından ve bunun da fazladan izin almanın sağlık açısından faydalarını ortadan kaldıracak kadar stres yaratacağından korkuyordu. Ancak durumun böyle olmadığını vurgulayarak, "İnsanlar daha verimli çalışmanın her türlü yolunu buldur" dedi.

GELİR ORTALAMA YÜZDE 1 ORANINDA ARTTI

Sonuçta, çalışanların yüzde 96'sı dört günlük programları tercih ettiklerini söyledi.

Bu değişim işverenler için de olumlu oldu. Araştırmaya katılan şirketler arasında pilot dönem boyunca gelir ortalama yüzde 1 oranında artarken, çalışan devri ve devamsızlığı azaldı. Programdaki işletmelerin neredeyse tamamı, haftada dört gün çalışma deneyine, bazı durumlarda süresiz olarak devam etmeyi planladıklarını söyledi.

Çalışanların çoğu haftada beş tam gün çalışmaya geri dönmek için önemli bir ücret artışına ihtiyaç duyacaklarını ve yüzde 15'i ise hiçbir para miktarının onları geri dönmeye ikna edemeyeceğini söyledi.

Burchell, pandeminin insanların iş yerini nasıl görünebileceğini yeniden hayal etmelerine izin verdiğini ekleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Üç yıl önce insanlara çalışma süresini azaltmayı düşündüğümü söylediğimde, insanlar benim biraz ütopik, biraz hayalperest olduğumu düşünüyordu. Şimdi herkes 'Bu gerçekleşiyor' diye konuşuyor."

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