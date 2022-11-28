Yüzlerce şirket 4 gün çalışmaya geçiyor

İngiliz 100 şirket toplamda 2600 personel istihdam ediyor. Birleşik Krallık'ın çalışan nüfusunun küçük bir kısmı olsa da bunun büyük bir değişimin öncüsü olacaklarını umuyor.

4 günlük çalışma haftasının savunucuları, 5 günlük modelin daha önceki bir ekonomik çağdan olduğunu söylüyor ve 4 günlük bir çalışma haftasının şirketleri üretkenliklerini artırmaya iteceğini savunuyorlar.

Uygulamaya geçen en büyük iki şirket, her birinin Birleşik Krallık'ta yaklaşık 450 çalışanı bulunan Atom Bank ve küresel pazarlama şirketi Awin oldu. Awin'in CEO'su Adam Ross, 4 günlük çalışma haftasını benimsemenin 'şirket tarihinde gördükleri en dönüştürücü girişimlerden biri' olduğunu söyledi ve "Geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca, çalışan sağlığında ve refahında muazzam bir artışın yanısıra müşteri hizmetleri ve ilişkilerimizde de büyük fayda gördük" diye konuştu.

4 Day Week Global'in Birleşik Krallık çalışması ayrıca Cambridge ve Oxford Üniversiteleri, Boston Collage ve düşünce kuruluşu Autonomy'deki araştırmacıların da dahil olduğu, yaklaşık 3300 işçili yaklaşık 70 şirketin dahil olduğu en büyük pilot programını da dahil ediyor.

ŞİRKET VE ÇALIŞANLAR MEMNUN Görsel: Unsplash Eylül ayında, denemenin ortasında yapılan bir ankete katılan bu şirketlerin %88'i, 4 günlük çalışma uygulamasının 'iyi' çalıştığını söyledi. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık %95'i ise verimliliğin ya aynı kaldığını ya da arttığını söyledi. Birleşik Krallık çalışasının sorumlusu Joe Ryle, şirketler uzun bir durgunluğa hazırlanırken bile 4 günlük çalışma sisteminin benimsenmesinde artan bir ivme olduğunu söyledi. Ryle "10 yılın sonunda haftada 4 gün, maaş kaybı olmadan çalışmanın normal bir yol haline geldiğini görmek istiyoruz. Bu nedenle de önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha fazla şirketi kaydetmeyi hedefliyoruz. Birçok işletme enflasyon ile beraber gelecek %10'luk maaş artışını karşılamakta zorlanırken, alternatif bir çözüm olarak haftada 4 gün ücret kaybı olmadan teklifler yapıldığına dair artan kanıtlar görmeye başlıyoruz" diye konuştu. Resmi olarak 4 günlük çalışmayı benimseyen şirketlerin çoğu teknoloji, pazarlama şirketleri gibi hizmet sektöründe. Ancak 4dayweek yetkilileri, bazı imalat ve inşaat sektörlerinde de pilot uygulama için harekete geçenler olduğunu söyledi.

BELÇİKA RESMEN GEÇMİŞTİ Görsel: iStock Belçika'da çalışanlara haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma imkanı veren uygulama geçtiğimiz hafta başlamıştı. Düzenlemeyle çalışanlar 4 gün çalışma imkanı için işverenden talepte bulunabilecek. Çalışan isterse ve işverenle anlaşırsa haftalık 38 saat olan çalışma süresini 5 gün yerine 4 günde tamamlayabilecek. Bu imkanı değerlendirebilenler 3 gün hafta sonu izni yapabilecek veya fazladan oluşan 1 günlük iznini hafta içinde kullanabilecek. Bu imkan işverenle anlaşma sonucu 6 ay boyunca devam edebilecek. Anlaşma 6 ayın sonunda da karşılıklı mutabakatla sürdürülebilecek.