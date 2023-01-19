O bölgede sıcaklıklar son 1000 yılın en üst seviyesine ulaştı

O bölgede sıcaklıklar son 1000 yılın en üst seviyesine ulaştı

AA

Yeni araştırma, Grönland'ın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının son 1000 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Nature dergisinde yayımlanan makalede, Grönland'ın kuzey kesiminde sıcaklıkların 20. yüzyıla göre 1,5 santigrat derece (2,7 Fahrenheit) arttığı, termometrelerin son 1000 yıldaki en yüksek ısıyı ölçtüğü belirtildi.

Bilim adamları, buz tabakaları ve buz çekirdeklerinden aldıkları örnekler üzerinde yaptığı çalışmayla, sıcaklıkların 1995'ten bu yana hızlı bir artış ivmesine girdiğini tespit etti. Araştırma ekibinde yer alan buz bilimci Maria Hörhold, "1990'lar ve 2011 arasında yükselen sıcaklıkları görmeye devam ediyoruz. Artık küresel ısınmanın açık bir imzasına sahibiz." dedi.

Hoerhold, "Grönland engelleme" adı verilen, ara sıra meydana gelen bir hava sisteminin, bugüne kadar insan kaynaklı iklim değişikliğinin sonuçlarını gizlediğini aktardı. Çalışmada yer alan Danimarka Meteoroloji Enstitüsü buz bilimcisi Jason Box, "Kuzey Grönland ısınması konusunda çok endişelenmeliyiz. Çünkü o bölgede geniş gelgit buzulları ve bir buz akıntısı şeklinde bir düzine uyuyan dev var." ifadelerini kullandı.

Grönland'ın uzun vadeli sıcaklık değişimleri hakkında bilgi veren buz çekirdeklerinin analiz edilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulurken, buz çekirdeklerinden elde edilen veriler en son 1995'te güncellenmiş ve daha önce Grönland'ın Arktik bölgesinin, diğer bölgeler kadar hızlı ısınmadığı ileri sürülmüştü. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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