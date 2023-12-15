Şanlıurfa'daki o aslan yavrusu bulundu, kurtarılamadı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakıldığı iddia edilen aslan yavrusu, dedektör köpeklerle yapılan aramada bulundu. HAYDİ ekiplerince korumaya alınan yavru, kurtarılamadı
- 1
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide bulunan aslan yavrusu, kurtarılamadı. (Fotoğraf: İHA)
- 2
AA'nın haberine göre, Siverek-Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde yol kenarında aslan yavrusu görüldüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. (Fotoğraf: İHA)
- 3
Bölgede dedektör köpeklerle yapılan arama sırasında, aslan yavrusuna ulaşıldı. (Fotoğraf: İHA)
-
- 4
Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekiplerince korumaya alınan yavru, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. (Fotoğraf: İHA)
- 5
Daha sonra tedavisi için Şanlıurfa'ya götürülen aslan, kurtarılamadı. (Fotoğraf: İHA)
- 6
Bulunduğunda yorgun ve bitkin halde olduğu görülen aslan yavrusunun kim tarafından bırakıldığının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. (Fotoğraf: İHA)
-