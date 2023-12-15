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        Haberler Gündem 3. Sayfa O aslan bulundu, kurtarılamadı

        Şanlıurfa'daki o aslan yavrusu bulundu, kurtarılamadı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakıldığı iddia edilen aslan yavrusu, dedektör köpeklerle yapılan aramada bulundu. HAYDİ ekiplerince korumaya alınan yavru, kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 20:02 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:02
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          Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide bulunan aslan yavrusu, kurtarılamadı. (Fotoğraf: İHA)

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          AA'nın haberine göre, Siverek-Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde yol kenarında aslan yavrusu görüldüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. (Fotoğraf: İHA)

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          Bölgede dedektör köpeklerle yapılan arama sırasında, aslan yavrusuna ulaşıldı. (Fotoğraf: İHA)

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          Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekiplerince korumaya alınan yavru, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. (Fotoğraf: İHA)

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          Daha sonra tedavisi için Şanlıurfa'ya götürülen aslan, kurtarılamadı. (Fotoğraf: İHA)

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          Bulunduğunda yorgun ve bitkin halde olduğu görülen aslan yavrusunun kim tarafından bırakıldığının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. (Fotoğraf: İHA)

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