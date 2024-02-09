İstanbul'da olay, Bağlar Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde 6 Şubat Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi.

Zabıta ekipleri duruma müdahale ederek sürücüyü engellemeye çalıştı. Seyyar satıcılardan biri araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırmaya başladı.

KOLUNDAN YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.