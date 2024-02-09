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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!

        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!

        İstanbul'da, zabıtaya döner bıçağıyla saldıran seyyar satıcı zabıtayı kolundan yaraladı. Seyyar satıcılar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:44
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        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
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        İstanbul'da olay, Bağlar Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde 6 Şubat Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu.

        ZABITA İLE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

        DHA'da yer alan habere göre uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi.

        DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

        Zabıta ekipleri duruma müdahale ederek sürücüyü engellemeye çalıştı. Seyyar satıcılardan biri araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırmaya başladı.

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        KOLUNDAN YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan zabıta memurunu hastaneye kaldırırken polis ekipleri, döner bıçaklı saldırgan ve 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Seyyar satıcıların aracı olay yerinden kaçırmaya çalışması ve satıcılardan birinin döner bıçağıyla zabıta memuruna saldırdığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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