O anlar kamerada! Şüpheli görevliyi oyaladı! Çocuk hırsız!

DHA

İstanbul'daki ilk olay, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

MASADAKİ TELEFONU FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre iftar çadırında gezme bahanesiyle çocukla gelen şüpheli, burada stant açan bir kadının masadaki cep telefonunu fark etti.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLERİN FİYATINI SORDU

Çocuğa telefonun olduğu yeri gösteren şüpheli, bir süre oyaladıktan sonra kadının işlettiği standa yönelerek, tezgahta bulunan ürünlerin fiyatını sormaya başladı.

ÇOCUK 7 BİN TL'LİK TELEFONU ÇALDI

Çocuk ise, şüphelinin kadını oyaladığı sırada standın arkasındaki masaya doğru gitti. Masanın üzerindeki yaklaşık 7 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan çocuk, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğa hırsızlık yaptıran şüphelinin dikkat çekmemek için bir süre daha kadını oyaladığı ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

TÜM KATLARI TEK TEK DOLAŞTI

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde ise, geçen cumartesi günü saat 02.40 sıralarında kapısı açık unutulan bir apartmana giren şüpheli, tüm katları tek tek dolaştı.

6 ÇİFT AYAKKABI ÇALDI

Daire önlerinde beğendiği yaklaşık altı çift ayakkabıyı çalan şüpheli, çaldığı ayakkabıları bir poşete koyduktan sonra koşar adımlarla apartmandan ayrıldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.