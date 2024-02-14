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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!

        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!

        İstanbul'da, eczaneye giren hırsızlar, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çaldı. Hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklerken, kasanın altında kaldı. Kasanın altında kalan hırsızı arkadaşları kurtardı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:01
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        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
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        İstanbul'da olay, Esenler'deki Kemer Mahallesinde, bir eczanede 11 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi.

        LEVYE İLE KEPENGİN KİLİDİNİ KIRDILAR

        DHA'da yer alan habere göre otomobille eczanenin önüne gelen kapüşonlu, maskeli ve eldivenli 4 hırsız, levyeyle eczanenin kepenk kilidini kırdı.

        ÇELİK KASAYI SÜRÜKLEMEYE BAŞLADI

        Eczaneye giren bir hırsız çelik kasayı çekerek bulunduğu yerden aldı. Çok hızlı hareket eden hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklemeye başladı.

        ÇELİK KASANIN ALTINDA KALDI

        Hırsız, kasayı kapının yanına doğru sürüklediği sırada dengesini kaybedip yere düştü; çelik kasanın altında kaldı.

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        HIRSIZI ARKADAŞLARI KURTARDI

        Kasanın altında kalan hırsız arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının yardımına koşan hırsızlar kasanın altında kalan arkadaşlarını kurtardı.

        KASAYI BAGAJA YÜKLEYİP KAÇTILAR

        İki hırsız, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ve bir miktar paranın olduğu kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına yükledi. Otomobile binen hırsızlar olay yerinden kaçıp kaçtı.

        KASANIN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

        Çelik kasayı sürükleyen hırsızın kasanın altında kalması, kasanın altında kalan hırsızı arkadaşlarının kurtarması ve hırsızların çelik kasayı alıp kaçmaları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "ÇALINTI ARAÇLA HIRSIZLIĞA GELMİŞLER"

        İş yeri çalışanı Musa Kalfa, "Güvenlik sistemlerimizde bir eksiğimiz yok ama hırsıza kilit dayanmıyor. Alarm çalması telefona düşünce eczanede bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Diğer mesai arkadaşım buraya yakın oturuyordu hemen 'Eczaneye bak alarma çalıyor' dedim. Gelip baktığımızda ilaçlarımızı saklamak için bulundurduğumuz çelik kasamızı götürmüşler. Daha sonra görüntüleri de izledik. Komşularımız plakayı almışlar ama polisler bize araç ve plakanın çalıntı olduğunu söyledi.

        "BİZ 3 KİŞİ KASAYI ZOR ÇEKİYORUZ"

        Elleri eldivenli planlanmış, gayet profesyonelce hazırlanmış bir hırsızlık olayı. Büyük ihtimalle kasanın içerisindeki ilaçları elde etmek istediler. Sakladığımız ilaçlar daha çok reçeteli satılan ilaçlar. Onlar da ilaçları kullanmak için kasamızı alıp götürmüşler. Eczaneye giriyorlar direk kasaya yöneliyorlar. Hiçbir yere bakmıyorlar üstündeki bozuk para kasamızı bile açmıyorlar. Direk kasayı alıp sürükleyip götürüyorlar. Kasa da çok ağır; biz 3 kişi zor yerleştiriyoruz, o tek başına çekiyor. Hatta düşürüyor altında kalıyor, diğer arkadaşı gelip çıkarıyor. Çok hızlılar, işi de profesyonel yapıyorlar Polisi durumu intikal ettirdik; gerekenler yapıldı" diye konuştu.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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