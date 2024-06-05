NYT: Tel Aviv yönetimi, Gazze saldırılarında İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı

New York Times (NYT) gazetesi, Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladığını bildirdi.

NYT'nin haberine göre, İsrail Diaspora Bakanlığı, ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini İsrail ordusuna fon sağlamaya çağıran sahte sosyal medya hesaplarının kullanıldığı bir operasyonun emrini verdi.

Operasyona katılan yetkililere ve ilgili belgelere göre, İsrail, geçen yıl ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve ABD halkını İsrail yanlısı mesajlarla hedef aldı.

Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından birkaç hafta sonra başlayan bu kampanya, X platformunda aktif olmaya devam ediyor.

Bakanlık operasyon için yaklaşık 2 milyon dolar ayırdı ve yapay zeka platformlarını gizli etki kampanyası amacıyla kullanan Tel Aviv'deki "Stoic" adlı İsrailli şirketi bu işi yürütmesi için kiraladı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki savaşında eylemlerine destek sağlamayı amaçlayan bir etki kampanyası düzenledi ve bunun için para ödedi.

Bu sosyal medya hesapları, özellikle New York'tan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Georgia'dan Senatör Raphael Warnock gibi siyahi ve demokrat olan ABD Temsilciler Meclisi üyelerine odaklandı ve onları İsrail ordusunu finanse etmeye devam etmeye çağıran paylaşımlarda bulundu.

Kampanyanın en yoğun döneminde, İsrail yanlısı yorumlar yayınlamak için X, Facebook ve Instagram'da "gerçek Amerikalılar" gibi davranan yüzlerce sahte hesap kullanıldı.

İsrail'deki gözlemci grup FakeReporter'ın İcra Direktörü Achiya Schatz, "İsrail'in bu konudaki rolü pervasızca ve muhtemelen etkisiz. İsrail'in ABD siyasetine müdahale eden bir operasyon yürütmesi son derece sorumsuzca." dedi.

İran, Kuzey Kore, Çin, Rusya ve ABD'nin dünya çapında benzer çabaları desteklediğine inanılıyor. Fakat bu tür kampanyalarda devletler, işi özel şirketlere yaptırarak ya da üçüncü bir ülke üzerinden yürüterek katılımlarını gizliyor.

Dünyada hükümet destekli eş güdümlü etki kampanyaları nadir bir durum değil. Ancak bunların kanıtlanması genellikle zor.

Sosyal medya uzmanları, bu operasyonun, İsrail hükümetinin ABD hükümetini etkilemek için bir kampanya düzenlediğine dair belgelenmiş ilk vaka olduğunu söyledi.

İSRAİL DİASPORA BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

İsrail Diaspora Bakanlığı, bu kampanyaya dahil olduğunu reddetti ve Stoic ile bir bağlantısı olmadığını belirtti. Stoic ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

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OpenAI ve Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, bu kampanyanın yaygın bir etkisi olmadı.

FakeReporter, sahte hesapların X, Facebook ve Instagram'da 40 binden fazla takipçi topladığını tespit etti. Ancak Meta, bu takipçilerin çoğunun bot olabileceğini ve geniş kitle oluşturmadığını kaydetti.

The Times tarafından görüntülenen mesajlara göre, Ekim 2023'te düzinelerce İsrailli teknoloji "Start-Up"ı, savaş sırasında İsrail için "dijital askerler" olmak üzere acil toplantılara davet içeren e-postalar ve WhatsApp mesajları aldı.