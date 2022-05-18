Nwakaeme'de son durum!

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; şampiyon Trabzonspor Anthony Nwakaeme'yi kadroda tutmak için her türlü fedakarlığı yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Nijeryalı oyuncuya 2 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.

Ağaoğlu, ''Biz kulübümüzün imkanları dahilinde kendisine yapılabilecek en yüksek teklifi yaptık. Artık oradan cevap bekliyoruz'' dedi. Nwakaeme, teklifi kabul etmesi halinde takımın en fazla kazanan oyuncusu olacak.

Düşünmek için süre isteyen 33 yaşındaki hücum oyuncusu kararını Başakşehir maçının ardından verecek.

5 transfer yapmayı planlayan Trabzonspor, Nijeryalı oyuncunun durumuna göre hareket edecek. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Anthony Nwakaeme bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkarken, 14 gol, 11 asitlik katkı sağladı.