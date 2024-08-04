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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka NVIDIA’nın yeni yapay zekâ çipleri üretiminde gecikme - Teknoloji Haberleri

        NVIDIA’nın yeni yapay zekâ çipleri üretiminde gecikme

        Tasarım kusurları, NVIDIA'nın yeni yapay zekâ çipleri üretimini etkiliyor. Meta, Google ve Microsoft gibi müşterileri de bu gecikmeden etkilenecek gibi görünüyor. 2025 yılının ilk çeyreğine kadar büyük teslimatlar ertelendi. NVIDIA, bu sorunu aşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:07
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        Yapay zekâ çipleri üretiminde gecikme
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        NVIDIA, yeni yapay zekâ çipleri üretiminde tasarım kusurları nedeniyle üç ay veya daha fazla bir gecikme yaşayabilir. Teknoloji odaklı yayın organı The Information’ın raporuna göre, bu gecikme Meta Platforms, Alphabet’ün Google ve Microsoft gibi müşterileri etkileyebilir. Bu üç teknoloji devi toplamda onlarca milyar dolar değerinde çip siparişi vermiş durumda.

        BLACKWELL SERİSİ VE GRACE HOPPER SÜPERÇİPİ

        NVIDIA, Blackwell çip serisini Mart ayında tanıtmıştı. Bu serisi, önceki amiral gemisi yapay zekâ çipi Grace Hopper Superchip’in yerini alıyor ve generatif yapay zekâ uygulamalarını hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak tasarım kusurları, üretim sürecini etkileyebilir ve büyük teslimatları 2025 yılının ilk çeyreğine kadar erteleyebilir.

        NVIDIA’NIN AÇIKLAMASI

        NVIDIA sözcüsü, “Daha önce belirttiğimiz gibi, Hopper talebi oldukça güçlü, Blackwell örneklemesi geniş bir şekilde başladı ve üretim ikinci yarıda hız kazanacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Şirket, bu gecikmeyi aşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu gelişme, yapay zekâ alanındaki rekabeti nasıl etkileyecek? Henüz net bir yanıt yok, ancak NVIDIA’nın bu alandaki faaliyetleri yakından takip ediliyor.

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