Nusret'ten 'Avustralya Açık' gafı

Instagram hesabını aktif kullanan işletmeci Nusret Gökçe, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez tenis oynarken çekilen fotoğrafını yayınlayan Gökçe, şu an devam eden ve 30 Ocak'ta sona erecek olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na yönelik bir paylaşımda bulundu.
ÜLKE İSİMLERİNİ KARIŞTIRDI
Ancak gönderisinde "Yakında Avusturya Açık'tayım." ifadelerini kullanan 38 yaşındaki işletmecinin, ülke isimlerini karıştırması sosyal medyada gündem oldu.
HAYRANLARINA İNGİLİZCE SESLENDİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen Nusret Gökçe, yayınladığı bir video ile hayranlarına İngilizce seslenmişti.
"LONDRA BENİM BÜYÜK RÜYAMDI"
Gökçe, paylaşımında "Londra hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Londra her zaman benim büyük rüyamdı. Londra'yı çok seviyorum, çok farklı ve tıpkı bir altına benziyor." şeklinde konuşmuştu.
Nusret Gökçe, "İngilizcen nasıl?" sorusuna ise "İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibi!" yanıtını vermişti. Ünlü işletmecinin İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
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