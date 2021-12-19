Nusret iki yıl sonra annesine kavuştu!

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Tuzlama hareketi ile adını tüm dünyada duyuran Nusret Gökçe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gökçe, önceki gün annesi Fatma Gökçe'yi ziyaret etti. Ancak ünlü işletmeci, annesini iki yıl boyunca görmediğini söyleyince bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

Nusret Gökçe'ye, "İhmal etme anneni.", "Erken olmuş biraz sanki...", "İmkanın varken neden 2 yıl?" ve "Anne iki sene ihmal edilmez!" şeklinde yorumlar yapıldı.