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Mardin'in Nusaybin ilçesinde hukuka uygun olmayarak çocukların bulunduğu bir ortamda havaya ateş açan polis memuruna soruşturma açıldı.

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada 24 Nisan 2020 Pazar günü Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması esnasında ilçeye bağlı Fırat Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekibine bir grup tarafından taş atılması olayıyla ilgili olarak şöyle denildi:

"HUKUKA UYGUN OLMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR"

Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saiki ile havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir.