        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Nuri Şahin: Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm

        Nuri Şahin: Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 23:05 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:05
        
        
        "Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm"
        
        

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, beraberliğe sevinmediklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, skorun kendileri için üzücü olduğunu belirtti.

        Oyun anlamında daha iyiye gittiklerini ifade eden Şahin, "Maçı kazanmaya daha yakın olan taraf olduğumuzu düşünüyorum. Böyle durumları daha önce de yaşamış bir futbolcu ve teknik direktör olarak devam edeceğiz." dedi.

        Nuri Şahin, takımda bir şeyleri inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir gün o toplarda girecek. Az pozisyon verdik. Oyun anlamında bir şeylerin iyi gittiğini gördüm. Beraberliğe sevinecek bir teknik direktör değilim. Ama bunun üzerine daha iyi günlerin bizi beklediğini ve iyi şeyleri inşa ettiğimizi bugün biraz gördüm diyebilirim. Galatasaray gibi zor bir maçtan çıktık, yine zor bir deplasmana geldik, yine bir deplasmana gideceğiz. Dediğim gibi bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün pozitif anlamda bazı şeyleri gördüm. İnşallah toplar da gelecek. Çaykur Rizespor'a ve İlhan hocaya başarılar diliyorum."

