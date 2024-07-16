Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan ev sahibi açıklaması: 2 sene oturma hakkımız var

"HUKUKİ OLARAK 2 SENE OTURMA HAKKIMIZ VAR"

Konuyla ilgili açıklama Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan geldi. "Yani susacaktım ama haberler saçma sapan bir yere evrilip gidiyor" diyen Burcu Alço, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bizim haberimiz olmadan ev sahibimiz evi satıyor. Yeni alan ev sahibi evi bile görmeden alıyor. Sonra "Çıkın evden" diyor. Kendisi yerleşecekmiş... Tamam ama bizim daha hukuki olarak 2 sene daha oturma hakkımız var, evden niye çıkalım?

"Kiraya zam yapalım ve kontrat düzenleyelim" dedik, kontrat kısmını kabul etmedi. Sonra iş mahkeme sürecine kaldı. Eve yerleşmekten vazgeçti. Muhtemelen başka evleri var.

Biz kendimize göre kira arttırım bedeli olarak evden çık/çıkma ikileminde kaldığı için kendisi yine yüzde 25 zam yapıp yatırmaya devam ettik.

İlk başta "Kira artıralım" dememize rağmen (Neredeyse ödediğimiz tutarım 3 - 4 katı) "Kontrat yapmam" dedi. Ee bu iş nasıl olacak?

Yani burada sorun kira zammı değil, kontrat yapmak istemeyişi...

Ee burada eşimin sağlık sorunları da devreye girdi ama yine de bir gün olsun kirası gecikmedi. Bilirkişi eve geldi, onların belirleyeceği rakama göre devam edecek kira ya da etmeyecek... Çok da hevesim kalmadı zira...