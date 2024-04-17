Nurgül Yesilçay: Lahmacun kombini
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Bodrum'da bir lahmacun ve ayranın 900 TL'ye satıldığına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından esprili bir paylaşımda bulundu
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, her yıl plajlarda satılan lahmacun fiyatlarıyla da gündeme geliyor.
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Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’da bir lahmacun ve bir ayranın 900 TL'ye satıldığı basına yansıdı.
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Bunun üzerine Nurgül Yeşilçay, bu fiyatları ti'ye alan bir paylaşımda bulundu.
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Mayolu fotoğraflarını paylaşan Yeşilçay, pozlarına şu notu düştü:
'Lahmacun kombini' geldi. 2024 Bodrum lahmacun tarifesi belirlendiğine göre, ona en uygun, sizi zengin gösterecek kombin önerimle burdayım. Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz.
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