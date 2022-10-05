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Nurgül Yeşilçay: Evlenme teklifi oldukça tuhaftı
Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay’ın kendisine yaptığı “tuhaf” evlenme teklifini anlattı. Oyuncu, "Bir şarkı yazılmış, sözleri çok ilginç. Necati Bey, eski bir müzisyen. Stüdyoya girip, şarkı söylemiş kendi sesiyle. Şarkının sözlerini tam hatırlamıyorum ama oldukça ilginçti. 'Ben seni ağlatmam, soğanları ben doğrarım' gibi sözleri vardı" dedi
Filmde mafyayı çökertmek için polisle işbirliği yapan bir şarkıcıyı canlandıran Nurgül Yeşilçay, bol aksiyon sahneli filmin çekimlerinde yaşadıklarını anlattı.
Yeşilçay, "Kore’den aksiyon sahneleri için yönetmen geldi. Adam bana gösteriyor yapmam gerekenleri ama yapamıyorum. 'Neden yapamıyorsun?' dedi ama sonunda yaptık" ifadelerini kullandı.
"DETONE OLMASI GEREKİYORDU, HİÇ ZORLANMADIM"
Filmde söylediği şarkıdan kısa bir örnek veren Nurgül Yeşilçay, “Sesi kötü olan bir şarkıcıyı canlandırdım. Detone olması gerekiyordu, hiç zorlanmadım” şeklinde konuştu.
Son dönemde formuyla dikkat çeken Yeşilçay, Ömür Sabuncuoğlu’nun fit görüntüsüne yaptığı övgülere teşekkür ederken, “Aylardır bu anı bekliyordum. Uzun süredir kendime dikkat ediyorum. Gece yemek yeme olayını bitirdim. Demek ki bunu yapabiliyormuşum. Kahvaltıyı geç yapmaya özen gösteriyorum, aralarda da dikkat ediyorum. 16 saat aç kalma formülü bende işe yaradı” dedi.
NURGÜL YEŞİLÇAY’IN KENDİNE HAS GÜZELLİK SIRLARI
Nurgül Yeşilçay sohbette kendine has güzellik sırlarını da anlattı. Yumurta akının yüze gerginlik verdiğinden bahseden oyuncu, “Gözaltına uygulandığında torbaları azaltıyor” ifadelerini kullandı.
Selülit içinse filtre kahve kullandığını söyleyen Yeşilçay, “Kahveyi içtiğinde, geriye kalanını sürdüğünde selülite iyi geliyor” dedi.
NE ZAMAN EVLENECEK?
Sevgilisi Necati Kocabay’la 3 yıldır düğün yapacağını söyleyen Nurgül Yeşilçay, “Magazincilerden düğün bekliyorum. Her şey hazırlansın, biz gelip, imzayı atalım” şeklinde konuştu.
"EVLENME TEKLİFİ OLDUKÇA TUHAFTI"
Necati Kocabay’ın kendisine yaptığı “tuhaf” evlenme teklifini de anlatan Yeşilçay, “Evlenme teklifi oldukça tuhaftı. Bir şarkı yazılmış, sözleri çok ilginç. Necati Bey, eski bir müzisyen. Stüdyoya girip, şarkı söylemiş kendi sesiyle. Şarkının sözlerini tam hatırlamıyorum ama oldukça ilginçti. 'Ben seni ağlatmam, soğanları ben doğrarım' gibi sözleri vardı” açıklamasını yaptı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Nurgül Yeşilçay: Evlenme teklifi oldukça tuhaftı - Magazin haberleri/nurgul-yesilcay-evlenme-teklifi-oldukca-tuhafti-magazin-haberleri-3526567-magazin
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