Nurgül Yeşilçay'ın 'POZ'U 0:00 / 0:00

Yeni bir projeyle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Nurgül Yeşilçay, 'POZ' adını verdiği NFT dijiromanını ilk kez DasDas'ın katkılarıyla 23 Ekim'de ziyaretçilerle buluşturacak

HABERTURK.COM

Hem hikâyesi hem senaryosunda Nurgül Yeşilçay'ın imzasını taşıyan, Nurgül Yeşilçay dijiroman projesi, 'POZ' kara komedi türünde bir foto - dizi olma özelliği taşıyor.

Gerilim ve komedi unsurları içeren proje, orta halli ve çocuklu 'Suzan' ile 'Harun' çiftinin, felakete dönüşen hayatlarının hikâyesini gözler önüne seriyor. Yalnızca fotoğraf ve fotoğrafın her türlü imkânı kullanılarak akışı sağlanan 'POZ'un aynı zamanda bölümleri ile her bölümde yer alan foto - manipülasyon teknikleri ile hazırlanmış fotoğraflar sınırlı sayıda NFT platformunda sunulacak.