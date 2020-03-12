Nurgül Yeşilçay'ın 'Avrat Otu' açıldı

12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nurgül Yeşilçay'ın kadın konulu ilk kişisel sergisi 'Avrat Otu', tarihi Anemas Zindanları'nda gerçekleştirilen özel bir davetle kapılarını açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür AŞ'nin destekleriyle gerçekleştirilen serginin açılışına sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
Nurgül Yeşilçay'ın son 4 yıldır yaptığı kadın temalı çalışmalarını bir araya getiren ve eserlerin satışından elde edilen gelirin ÇABA Derneği'ne bağışlanacağı sergi, 5 Nisan'a kadar saat 10 ila 19 arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.Necati Kocabay - Ümit Boyner - Nurgül Yeşilçay - Cem Boyner
'Avrat Otu'nun açılışına Ümit Boyner - Cem Boyner, Eda Kosif, Belçim Bilgin, Necati Kocabay, Arzum Onan, Yağmur Tanrısevsin, Azra Akın, Ezgi Asaroğlu ve Dilan Çiçek Deniz de katıldı.Yağmur Tanrısevsin - Nurgül Yeşilçay - Ezgi Asaroğlu - Dilan Çiçek Deniz
Sinema filmleri ve televizyon dizileriyle başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan Nurgül Yeşilçay, çocukluk yıllarından itibaren ilgilendiği resim sanatını hiç bırakmadı. Sanatçı, son dört yıldır yaptığı kadın temalı resimlerini sergileme fikrinin oluşumunu "Bir kadının gözlerimizin içine baka baka 'Ölmek istemiyorum' diye haykırdığını görünce sergiye karar verdim. Üzülmek, sosyal medyada paylaşmak yerine bir süredir kadın konusuyla ilgili duygularımı aktardığım resimlerimi herkesle paylaşmak istedim'' sözleriyle ifade ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!