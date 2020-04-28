NUR YERLİTAŞ'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü modacı katıldığı bir televizyon programında ise şunları söylemişti:



İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Baş ağrılarım vardı. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Artık kimseye gönül koymuyorum, ruhumdan siliyorum.