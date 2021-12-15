Kurtulmuş'tan 'ekonomik OHAL' tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret görüşmelerine değinen Kurtulmuş, "Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır" dedi.

4 bin liranın üzerinde olup olmayacağı konusuna da değinen Kurtulmuş, Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK OHAL İLAN EDİLEBİLİR" İDDİASI

"Ekonomik OHAL ilan edileceği" iddialarına da değinen Numan Kurtulmuş, "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin" dedi.