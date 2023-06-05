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Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş hangi görevlerde bulundu?

Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında? Numan Kurtulmuş hayatı ve siyasi kariyeri

AK Parti Grubu, Meclis Başkanlığı'na aday olarak, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u göstermesinin ardından, Numan Kurtulmuş'un hayatı ve siyasi kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında? Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş hangi görevlerde bulundu?" İşte TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş biyografisi...

Giriş: 05.06.2023 - 22:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AK Parti Genel Başkanvekili olan Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı'na aday olarak gösterildi. Yaşanan gelişmenin ardından, "Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında? Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş hangi görevlerde bulundu?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş'un hayatı ve siyasi kariyeri...

  • NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür.

    Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.

    ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

    25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

    İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

     

  • MECLİS BAŞKANI 7 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK

    Meclis Başkanı ilk turu için seçimler gizli oylama ile yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3'üncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3'üncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

    Meclis başkanı netleştikten 1 hafta sonra da Meclis Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek.

    Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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