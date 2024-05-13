Numan Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş yarın MHP Grubunu ziyaret edecek. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın MHP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüşecek.
Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın da MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulunacak.
Kurtulmuş, MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.