Num lock tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede num lock tuşu hangisi? - Teknoloji Haberleri

Num lock tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede num lock tuşu hangisi? - Teknoloji Haberleri

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Num Lock tuşu, klavyelerde bulunan ve numerik tuş takımının işlevini kontrol eden bir kilit mekanizmasıdır. Türkçeye "Sayı Kilidi" olarak çevrilebilen Num Lock, bilgisayar klavyelerindeki sayısal tuş takımının aktif veya pasif modlar arasında geçiş yapmasını sağlar.

Num Lock Tuşu Nedir?

Num Lock veya Numeric Lock, klavyenin numerik bölümünde yer alan sayıların ve işlevlerin kilidini açıp kapatmaya yarayan bir tuştur. Bu tuş sayesinde, kullanıcılar numerik klavye üzerindeki sayıları aktif hale getirebilir veya numerik bölümü farklı komutlar için kullanabilir.

Klavyede Num Lock Tuşu Hangisi? Num Lock tuşu, çoğunlukla klavyenin sağ üst köşesinde, numerik tuş takımının hemen üzerinde yer alır. Bu tuş genellikle "Num Lk" veya "Num Lock" olarak etiketlenir. Masaüstü klavyelerde bu tuş kolayca bulunurken, bazı dizüstü bilgisayarlarda Fn tuşu ile birlikte kullanılarak erişilir. REKLAM Num Lock Ne İşe Yarar? Num Lock tuşunun temel işlevi, klavyenin numerik bölümünü iki farklı mod arasında geçiş yapmaya olanak tanımaktır: Numerik Mod: Num Lock aktif olduğunda, numerik tuşlar sayı girişi yapmak için kullanılır. Bu mod, genellikle mali işlemler, veri girişi ve matematiksel hesaplamalar yapılırken tercih edilir.

Yön Tuşları Modu: Num Lock pasif olduğunda, numerik bölümdeki bazı tuşlar yön tuşlarına (ok tuşları) ve diğer navigasyon tuşlarına (Home, End, Page Up, Page Down) dönüşür. Bu mod, belgeler arasında gezinme veya oyun oynama gibi durumlar için kullanışlıdır. Num Lock Tuşunun Kullanımı Num Lock tuşunu kullanarak, numerik tuş takımının işlevselliğini değiştirmek oldukça basittir. Num Lock tuşuna basmak, sayıların ve işlev tuşlarının kullanımını değiştirir. Örneğin, kullanıcılar genellikle Excel gibi uygulamalarda veri girişi yaparken Num Lock tuşunu aktif hale getirirler.

REKLAM 1 Rakamı: Num Lock açık iken 1 rakamını yazan bu tuş, Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise End tuşu görevini yerine getirir. 2 Rakamı: Num Lock açık iken 2 rakamını ifade eden bu tuş, Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise aşağı yön tuşu görevini yerine getirir. 3 Rakamı: Num Lok açık iken 3 rakamını veren bu tuş, Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise Page Down (Sayfayı Aşağı Kaydırma) komutunu yerine getirir. 4 Rakamı: Num Lock açık iken 4 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise sol yön tuşu görevini yerine getirir.

5 Rakamı: Num Lock açık iken 5 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde herhangi bir görevi bulunmamaktadır. 6 Rakamı: Num Lock açık iken 6 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise sağ yön tuşu görevini yerine getirir. 7 Rakamı: Num Lock açık iken 7 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise Home tuşu görevini yerine getirir. 8 Rakamı: Num Lock açık iken 8 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise yukarı yön tuşu görevini yerine getirir.

9 Rakamı: Num Lock açık iken 9 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise PAage Up (Sayfayı Yukarı Kaydırma) tuşu görevini yerine getirir. 0 Rakamı: Num Lock açık iken 0 rakamını veren bu tuş; Num Lock’un kapalı olduğu hallerde ise Insert tuşu görevini yerine getirir. Monster bıos tuşu nedir?