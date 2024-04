Num lock tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede num lock tuşu hangisi?

Num Lock tuşu, klavyelerde bulunan ve numerik tuş takımının işlevini kontrol eden bir kilit mekanizmasıdır. Türkçeye "Sayı Kilidi" olarak çevrilebilen Num Lock, bilgisayar klavyelerindeki sayısal tuş takımının aktif veya pasif modlar arasında geçiş yapmasını sağlar.

Num Lock Tuşu Nedir?

Num Lock veya Numeric Lock, klavyenin numerik bölümünde yer alan sayıların ve işlevlerin kilidini açıp kapatmaya yarayan bir tuştur. Bu tuş sayesinde, kullanıcılar numerik klavye üzerindeki sayıları aktif hale getirebilir veya numerik bölümü farklı komutlar için kullanabilir.

Yön Tuşları Modu: Num Lock pasif olduğunda, numerik bölümdeki bazı tuşlar yön tuşlarına (ok tuşları) ve diğer navigasyon tuşlarına (Home, End, Page Up, Page Down) dönüşür. Bu mod, belgeler arasında gezinme veya oyun oynama gibi durumlar için kullanışlıdır.

Num Lock Tuşunun Kullanımı

Num Lock tuşunu kullanarak, numerik tuş takımının işlevselliğini değiştirmek oldukça basittir. Num Lock tuşuna basmak, sayıların ve işlev tuşlarının kullanımını değiştirir. Örneğin, kullanıcılar genellikle Excel gibi uygulamalarda veri girişi yaparken Num Lock tuşunu aktif hale getirirler.