İşte nüfus artış hızı en yüksek il

Haberler - Yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan iller belli oldu!

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Türkiye'nin nüfusu 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Pandeminin başladığı 2020 yılında nüfus artış hızı binde 5.5 iken, 2021'de binde 12.7'ye çıktı. 2020 öncesinde nüfus artış hızı binde 13-14 bandında seyrediyordu.

Türkiye’deki yabancı nüfus 1 milyon 792 bin 36 oldu. 2020 yılında bu rakam 1 milyon 333 bin 410'du.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak (Binde 24.2) 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızında ise ilk sırayı binde 57.7 ile Gümüşhane aldı. 150 bin 119 kişi ile nüfusu en az illerden biri olan Gümüşhane'nin nüfusu geçen yıl 8 bin 417 kişi arttı. Yalova nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu.

2020 yılında nüfus artış hızı gerileyen Bayburt'un nüfusu 2021'de binde 37.5 arttı.

Tekirdağ, Çanakkale ve Antalya nüfus artış hızı en yüksek iller arasında yer aldı.

Yıllara göre illerin yıllık nüfus artış hızı (Binde) İl 2019-2020 2020-2021 Gümüşhane -149,3 57,7 Yalova 18,6 52,7 Bilecik -3,2 43,0 Bayburt -35,2 37,5 Tekirdağ 24,0 29,5 Çanakkale -1,1 28,6 Antalya 14,5 27,7 Burdur -13,8 24,5 İstanbul -3,7 24,2 Karabük -19,7 23,0 Kilis 2,1 21,0 Çankırı -17,3 21,0 Muğla 17,8 20,1 Kocaeli 22,4 18,0 Sakarya 12,5 17,3 Bolu -4,2 16,4 Şırnak 15,3 16,3 Karaman 6,5 15,3 Ankara 4,3 14,7 Bursa 14,8 14,7 Aksaray 15,8 14,2 Gaziantep 15,2 13,8 Bartın 3,7 13,6 Düzce 8,9 13,3 Aydın 7,3 13,3 Şanlıurfa 19,9 13,0 Kırklareli -0,3 12,7 Toplam 5,5 12,7 Erzincan -1,3 12,4 Isparta -10,4 12,1 Konya 7,9 11,9 Mersin 15,3 11,9 Samsun 5,6 11,1 Eskişehir 1,5 10,7 Edirne -14,9 10,6 Uşak -2,9 10,1 Nevşehir 6,4 9,9 Afyonkarahisar 10,1 9,8 Denizli 3,6 9,7 Batman 18,9 9,7 Mardin 18,8 9,4 Iğdır 9,3 9,1 Kayseri 9,9 9,0 Sinop -8,2 9,0 Balıkesir 9,4 8,3 Osmaniye 18,0 8,1 Tokat -24,6 7,8 İzmir 6,3 7,1 Hatay 18,5 6,8 Trabzon 3,6 5,9 Bingöl 7,0 4,8 Niğde -2,2 4,6 Diyarbakır 15,3 4,5 Manisa 6,9 4,1 Rize 3,3 3,8 Bitlis 8,2 3,6 Kütahya -4,4 3,4 Giresun 0,7 3,2 Malatya 7,5 3,1 Siirt 2,4 2,7 Kahramanmaraş 12,1 2,7 Tunceli -14,5 2,4 Adana 9,2 2,1 Sivas -4,8 0,4 Artvin -8,1 0,2 Elazığ -5,3 0,2 Kırşehir 0,4 -0,4 Amasya -6,8 -0,5 Adıyaman 9,5 -0,5 Ordu 9,5 -0,7 Yozgat -5,0 -1,4 Erzurum -5,0 -1,8 Kastamonu -8,0 -2,1 Zonguldak -8,2 -2,6 Van 11,0 -7,3 Çorum -1,4 -7,3 Hakkari -1,7 -8,2 Kırıkkale -15,4 -9,9 Ardahan -12,0 -12,9 Kars -1,7 -13,6 Muş 5,6 -14,5 Ağrı -1,4 -20,4

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİN 900 KİŞİ

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18.71'i İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

Yıllara göre il nüfusları İl 2020 2021 Toplam 83.614.362 84.680.273 İstanbul 15.462.452 15.840.900 Ankara 5.663.322 5.747.325 İzmir 4.394.694 4.425.789 Bursa 3.101.833 3.147.818 Antalya 2.548.308 2.619.832 Konya 2.250.020 2.277.017 Adana 2.258.718 2.263.373 Şanlıurfa 2.115.256 2.143.020 Gaziantep 2.101.157 2.130.432 Kocaeli 1.997.258 2.033.441 Mersin 1.868.757 1.891.145 Diyarbakır 1.783.431 1.791.373 Hatay 1.659.320 1.670.712 Manisa 1.450.616 1.456.626 Kayseri 1.421.455 1.434.357 Samsun 1.356.079 1.371.274 Balıkesir 1.240.285 1.250.610 Kahramanmaraş 1.168.163 1.171.298 Van 1.149.342 1.141.015 Aydın 1.119.084 1.134.031 Tekirdağ 1.081.065 1.113.400 Sakarya 1.042.649 1.060.876 Denizli 1.040.915 1.051.056 Muğla 1.000.773 1.021.141 Eskişehir 888.828 898.369 Mardin 854.716 862.757 Trabzon 811.901 816.684 Malatya 806.156 808.692 Ordu 761.400 760.872 Erzurum 758.279 756.893 Afyonkarahisar 736.912 744.179 Sivas 635.889 636.121 Adıyaman 632.459 632.148 Batman 620.278 626.319 Tokat 597.861 602.567 Zonguldak 591.204 589.684 Elazığ 587.960 588.088 Kütahya 576.688 578.640 Çanakkale 541.548 557.276 Osmaniye 548.556 553.012 Şırnak 537.762 546.589 Çorum 530.126 526.282 Ağrı 535.435 524.644 Giresun 448.721 450.154 Isparta 440.304 445.678 Aksaray 423.011 429.069 Yozgat 419.095 418.500 Edirne 407.763 412.115 Muş 411.117 405.228 Düzce 395.679 400.976 Kastamonu 376.377 375.592 Uşak 369.433 373.183 Kırklareli 361.737 366.363 Niğde 362.071 363.725 Bitlis 350.994 352.277 Rize 344.359 345.662 Amasya 335.494 335.331 Siirt 331.070 331.980 Bolu 314.802 320.014 Nevşehir 304.962 308.003 Yalova 276.050 291.001 Bingöl 281.768 283.112 Kars 284.923 281.077 Hakkari 280.514 278.218 Kırıkkale 278.703 275.968 Burdur 267.092 273.716 Karaman 254.919 258.838 Karabük 243.614 249.287 Kırşehir 243.042 242.944 Erzincan 234.431 237.351 Bilecik 218.717 228.334 Sinop 216.460 218.408 Iğdır 201.314 203.159 Bartın 198.979 201.711 Çankırı 192.428 196.515 Artvin 169.501 169.543 Gümüşhane 141.702 150.119 Kilis 142.792 145.826 Ardahan 96.161 94.932 Bayburt 81.910 85.042 Tunceli 83.443 83.645