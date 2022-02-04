İşte nüfus artış hızı en yüksek il

Türkiye'nin nüfusu 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Pandeminin başladığı 2020 yılında nüfus artış hızı binde 5.5 iken, 2021'de binde 12.7'ye çıktı. 2020 öncesinde nüfus artış hızı binde 13-14 bandında seyrediyordu.
Türkiye’deki yabancı nüfus 1 milyon 792 bin 36 oldu. 2020 yılında bu rakam 1 milyon 333 bin 410'du.
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak (Binde 24.2) 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızında ise ilk sırayı binde 57.7 ile Gümüşhane aldı. 150 bin 119 kişi ile nüfusu en az illerden biri olan Gümüşhane'nin nüfusu geçen yıl 8 bin 417 kişi arttı. Yalova nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu.
2020 yılında nüfus artış hızı gerileyen Bayburt'un nüfusu 2021'de binde 37.5 arttı.
Tekirdağ, Çanakkale ve Antalya nüfus artış hızı en yüksek iller arasında yer aldı.
İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİN 900 KİŞİ
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18.71'i İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
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