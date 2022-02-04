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İşte nüfus artış hızı en yüksek il

Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye yükseldi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin başladığı 2020 yılında nüfus artış hızı binde 5.5'ken, 2021'de binde 12.7'ye çıktı. Türkiye’deki yabancı nüfus 1 milyon 792 bin 36 oldu. 2020 yılında bu rakam 1 milyon 333 bin 410'du. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızında ise ilk sırayı binde 57.7 ile Gümüşhane aldı. 150 bin 119 kişi ile nüfusu en az illerden Gümüşhane'nin nüfusu geçen yıl 8 bin 417 kişi arttı. Yalova nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu. Bayburt, Tekirdağ, Çanakkale ve Antalya nüfus artış hızı en yüksek iller arasında yer aldı.

04.02.2022 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Haberler - Yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan iller belli oldu!
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Türkiye'nin nüfusu 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Pandeminin başladığı 2020 yılında nüfus artış hızı binde 5.5 iken, 2021'de binde 12.7'ye çıktı. 2020 öncesinde nüfus artış hızı binde 13-14 bandında seyrediyordu.

Türkiye’deki yabancı nüfus 1 milyon 792 bin 36 oldu. 2020 yılında bu rakam 1 milyon 333 bin 410'du.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak (Binde 24.2) 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızında ise ilk sırayı binde 57.7 ile Gümüşhane aldı. 150 bin 119 kişi ile nüfusu en az illerden biri olan Gümüşhane'nin nüfusu geçen yıl 8 bin 417 kişi arttı. Yalova nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu.

2020 yılında nüfus artış hızı gerileyen Bayburt'un nüfusu 2021'de binde 37.5 arttı.

Tekirdağ, Çanakkale ve Antalya nüfus artış hızı en yüksek iller arasında yer aldı.

Yıllara göre illerin yıllık nüfus artış hızı (Binde)
İl 2019-2020 2020-2021
Gümüşhane -149,3 57,7
Yalova 18,6 52,7
Bilecik -3,2 43,0
Bayburt -35,2 37,5
Tekirdağ 24,0 29,5
Çanakkale -1,1 28,6
Antalya 14,5 27,7
Burdur -13,8 24,5
İstanbul -3,7 24,2
Karabük -19,7 23,0
Kilis 2,1 21,0
Çankırı -17,3 21,0
Muğla 17,8 20,1
Kocaeli 22,4 18,0
Sakarya 12,5 17,3
Bolu -4,2 16,4
Şırnak 15,3 16,3
Karaman 6,5 15,3
Ankara 4,3 14,7
Bursa 14,8 14,7
Aksaray 15,8 14,2
Gaziantep 15,2 13,8
Bartın 3,7 13,6
Düzce 8,9 13,3
Aydın 7,3 13,3
Şanlıurfa 19,9 13,0
Kırklareli -0,3 12,7
Toplam 5,5 12,7
Erzincan -1,3 12,4
Isparta -10,4 12,1
Konya 7,9 11,9
Mersin 15,3 11,9
Samsun 5,6 11,1
Eskişehir 1,5 10,7
Edirne -14,9 10,6
Uşak -2,9 10,1
Nevşehir 6,4 9,9
Afyonkarahisar 10,1 9,8
Denizli 3,6 9,7
Batman 18,9 9,7
Mardin 18,8 9,4
Iğdır 9,3 9,1
Kayseri 9,9 9,0
Sinop -8,2 9,0
Balıkesir 9,4 8,3
Osmaniye 18,0 8,1
Tokat -24,6 7,8
İzmir 6,3 7,1
Hatay 18,5 6,8
Trabzon 3,6 5,9
Bingöl 7,0 4,8
Niğde -2,2 4,6
Diyarbakır 15,3 4,5
Manisa 6,9 4,1
Rize 3,3 3,8
Bitlis 8,2 3,6
Kütahya -4,4 3,4
Giresun 0,7 3,2
Malatya 7,5 3,1
Siirt 2,4 2,7
Kahramanmaraş 12,1 2,7
Tunceli -14,5 2,4
Adana 9,2 2,1
Sivas -4,8 0,4
Artvin -8,1 0,2
Elazığ -5,3 0,2
Kırşehir 0,4 -0,4
Amasya -6,8 -0,5
Adıyaman 9,5 -0,5
Ordu 9,5 -0,7
Yozgat -5,0 -1,4
Erzurum -5,0 -1,8
Kastamonu -8,0 -2,1
Zonguldak -8,2 -2,6
Van 11,0 -7,3
Çorum -1,4 -7,3
Hakkari -1,7 -8,2
Kırıkkale -15,4 -9,9
Ardahan -12,0 -12,9
Kars -1,7 -13,6
Muş 5,6 -14,5
Ağrı -1,4 -20,4

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİN 900 KİŞİ

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18.71'i İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

Yıllara göre il nüfusları
İl 2020 2021
Toplam 83.614.362 84.680.273
İstanbul 15.462.452 15.840.900
Ankara 5.663.322 5.747.325
İzmir 4.394.694 4.425.789
Bursa 3.101.833 3.147.818
Antalya 2.548.308 2.619.832
Konya 2.250.020 2.277.017
Adana 2.258.718 2.263.373
Şanlıurfa 2.115.256 2.143.020
Gaziantep 2.101.157 2.130.432
Kocaeli 1.997.258 2.033.441
Mersin 1.868.757 1.891.145
Diyarbakır 1.783.431 1.791.373
Hatay 1.659.320 1.670.712
Manisa 1.450.616 1.456.626
Kayseri 1.421.455 1.434.357
Samsun 1.356.079 1.371.274
Balıkesir 1.240.285 1.250.610
Kahramanmaraş 1.168.163 1.171.298
Van 1.149.342 1.141.015
Aydın 1.119.084 1.134.031
Tekirdağ 1.081.065 1.113.400
Sakarya 1.042.649 1.060.876
Denizli 1.040.915 1.051.056
Muğla 1.000.773 1.021.141
Eskişehir 888.828 898.369
Mardin 854.716 862.757
Trabzon 811.901 816.684
Malatya 806.156 808.692
Ordu 761.400 760.872
Erzurum 758.279 756.893
Afyonkarahisar 736.912 744.179
Sivas 635.889 636.121
Adıyaman 632.459 632.148
Batman 620.278 626.319
Tokat 597.861 602.567
Zonguldak 591.204 589.684
Elazığ 587.960 588.088
Kütahya 576.688 578.640
Çanakkale 541.548 557.276
Osmaniye 548.556 553.012
Şırnak 537.762 546.589
Çorum 530.126 526.282
Ağrı 535.435 524.644
Giresun 448.721 450.154
Isparta 440.304 445.678
Aksaray 423.011 429.069
Yozgat 419.095 418.500
Edirne 407.763 412.115
Muş 411.117 405.228
Düzce 395.679 400.976
Kastamonu 376.377 375.592
Uşak 369.433 373.183
Kırklareli 361.737 366.363
Niğde 362.071 363.725
Bitlis 350.994 352.277
Rize 344.359 345.662
Amasya 335.494 335.331
Siirt 331.070 331.980
Bolu 314.802 320.014
Nevşehir 304.962 308.003
Yalova 276.050 291.001
Bingöl 281.768 283.112
Kars 284.923 281.077
Hakkari 280.514 278.218
Kırıkkale 278.703 275.968
Burdur 267.092 273.716
Karaman 254.919 258.838
Karabük 243.614 249.287
Kırşehir 243.042 242.944
Erzincan 234.431 237.351
Bilecik 218.717 228.334
Sinop 216.460 218.408
Iğdır 201.314 203.159
Bartın 198.979 201.711
Çankırı 192.428 196.515
Artvin 169.501 169.543
Gümüşhane 141.702 150.119
Kilis 142.792 145.826
Ardahan 96.161 94.932
Bayburt 81.910 85.042
Tunceli 83.443 83.645

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