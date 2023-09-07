Novak Djokovic, Hande Baladın'ın fotoğrafı önce beğendi sonra sildi! Ülkesinden tepkiler...
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı devirip kupaya uzandı. Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ülkesini yenerek kupayı kazanmasının ardından milli voleybolcu Hande Baladın'ın fotoğrafını beğendi. Yaptığı beğeni sonrası Sırp kullanıcıların tepkisine maruz kalan Djokovic beğenisini kaldırdı. İşte yaşananlar...
- 1
Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir başarı elde etti.
- 2
Mücadele sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sultanlar'a birçok beğeni geldi.
- 3
Hande Baladın, Instagram hesabından, "Çok istedik seni. Yılların emeği! Şampiyonuz." sözlerinin yer aldığı kupalı bir fotoğraf paylaştı.
-
- 4
Ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic ise milli voleybolcu Hande Baladın'ın fotoğrafını beğendi.
- 5
Djokovic'in bu beğenisi Türk ve Sırp vatandaşlarının da dikkatini çekti.
- 6
Sırp taraftarlar yıldız sporcuya tepki gösterirken Djokovic daha sonra beğenisini geri çekti.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11