Norveç’te ilk deneysel tedavi

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Koronavirüs (COVID-19) ile enfekte hastalar için ilk deneysel tedavi Norveç'te başladı. Oslo Üniversite Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası araştırmalarını yürüttüğü şehirdeki 22 noktadan birisi.

Çalışma, sıtma ve Ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek. Test edilecek ilk ilaç başlangıçta sıtmayı tedavi etmek için kullanılan Plaquenil, daha sonra Ebolada kullanılan bir ilaç olacak.

Norveç Araştırma Konseyi Genel Müdürü John-Arne Røttingen, "Sıtma ilacı iltihabı azaltır. Ama Ebola ilacının koronavirüse karşı çalışıp çalışmayacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

"ONAYINI ALIR ALMAZ ÇALIŞMAYI DURDURACAĞIZ VE HERKESE SUNACAĞIZ"

Røttingen'e göre birkaç yüz hasta bu çalışmaya dahil edilecek ve çalışma, bu ilaçlardan birinin bir etkisi olduğuna dair kesin bir bilgi alınıncaya kadar devam edecek.

Halk Sağlığı Enstitüsü, araştırmanın koronavirüs ile mücadelede çok önemli olabileceğine inandığını dile getirdi. Ancak tamamlanması en az üç ay sürecek ve ancak o zaman bir ilaç onaylanabilecek.

Oslo Üniversite Hastanesi Başhekimi Anne-Ma Dyrhol Riise, "Bu hastanelerden veya ülkelerden herhangi biri, bu ilaçlardan birinin etkili olduğu onayını alır almaz, çalışmayı durduracağız ve herkese sunacağız" dedi.

Riise, "Bu, hastaları aynı anda dahil edildiği birçok ülkeyi içeren büyük, uluslararası bir çalışmadır. Böylece dünya hızlı sonuçlar alır. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz, belki iki-üç ay içinde verilerden ilk sonuçları alabiliriz" diye konuştu.

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