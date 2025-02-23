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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım | Dış Haberler

        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna'da barış için başkanlığı bırakmaya hazırım" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Bunun karşılığında Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 23.02.2025 - 17:59 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:24
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        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümünden hemen önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da barış için başkanlığı bırakmaya hazırım" dedi.

        Zelenskiy, Ukrayna'da için barış anlamına gelecekse başkanlık görevini bırakmaya hazır olduğunu söyledi ve bunun karşılığında Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istediğini dile getirdi.

        Onlarca yıl gücü elinde tutmak istemediğini dile getiren Zelenskiy, " Ama Putin'in de ülkemi kontrol altına almasına izin vermeyeceğim" dedi.

        Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna'nın ortağı ve Kiev ile Moskova arasında basit bir arabulucudan daha fazlası olarak görmek istediğini söyledi.

        Zelenskiy Trump için "Gerçekten sadece arabuluculuktan daha fazlası olmasını istiyorum... Bu yeterli değil" dedi.

        Ayrıca, ABD'ye Başkan Trump'ın savunduğu miktarda bir borçları bulunmadığını söyledi.

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