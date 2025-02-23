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        Haberler Gündem Politika AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu | Son dakika haberleri

        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberi...

        Giriş: 23.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:22
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        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı saat 17.46'da başlarken, 18.01'de sona erdi.

        AK Parti MKYK’sında partinin yeni kurmayları belirlendi.

        Faruk Acar, AK Parti’nin yeni Medya ve Tanıtım Başkanı olurken, Ömer Çelik’in parti sözcülüğüne devam etmesine karar verildi.

        İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan Genel Sekreter, eski Gençlik Kolları Başkanlarından Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Teşkilat Başkanı oldu. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni kurulan Kültür Politikaları Başkanlığı’na getirildi.

        Hayati Yazıcı, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ise görevlerine devam edecek.

        Yeni görevlendirmeler şöyle:

        Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

        ▪️Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

        ▪️Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

        ▪️Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

        ▪️Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

        ▪️Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

        ▪️Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu

        ▪️Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

        ▪️Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

        ▪️Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

        ▪️Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

        ▪️İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

        ▪️Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

        ▪️Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel

        ▪️Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen

        ▪️Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

        ▪️Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman

        ▪️Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

        ▪️Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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