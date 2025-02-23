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        Haberler Dünya Hizbullah lideri Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni | Dış Haberler

        Hizbullah lideri Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni

        27 Eylül'de İsrail'in hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi. Beyrut'ta yaklaşık beş ay sonra düzenlenen törene binlerce insan katıldı. Öte yandan İsrail savaş uçakları, Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında şehrin semalarında alçak uçuş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:05
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          İsrail'in saldırılarında yaklaşık 5 ay önce öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için Beyrut'ta cenaze töreni düzenleniyor.

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          Beyrut'ta aylar sonra düzenlenen cenaze töreni bugüne dek Hizbullah'ın güvenlik gerekçesi nedeniyle düzenlenmemişti. Şubat ayı başında Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Nasrallah için 23 Şubat'ta cenaze töreni düzenleneceğini duyurmuştu.

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          Beyrut'taki töreni binlerce insanın katıldığı görüldü.

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          İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ALÇAK UÇUŞ YAPTI

          İsrail savaş uçakları, Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında şehrin semalarında alçak uçuş yaptı.

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          Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım konuşma yaparken olmak üzere iki defa alçak irtifada stadyumun üzerinden geçti.

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          NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ

          İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti.

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          Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardıman sonucunda öldürülmüştü.

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          Nasrallah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısıyla hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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