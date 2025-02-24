Karabük'te çocukların önünde kardeşini ve yengesini öldürdü

Karabük'te yabancı uyruklu kişi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü.

Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Norooz Ahmadi (29), aynı apartman dairesinde yaşadığı kardeşi Kurban Ali Ahmadi (25) ve yengesi Leeqa Azimi'ye (27) henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

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ABİSİ VE YENGESİNİ ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, evdeki 5 çocuğun önünde vurulan Kurban Ali Ahmadi ve Leeqa Azimi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ESKİPAZAR'DA YAKALANDI

AA'nın haberine göre; olay yerinden ticari taksiyle kaçan şüpheli, polis ekiplerince Eskipazar ilçesinde yakalandı. Bu arada, olay sırasında evde bulunduğu öğrenilen 5 çocuk, koruma altına alındı.

Cenazeler, incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı, kentteki özel bir hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ KÖSE, OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.