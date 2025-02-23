'Hababam Sınıfı' oyuncusu Dilaver Gür: Kaçış planını ben çizdim

"SAMİMİYET İZ BIRAKTI"

Dilaver Gür, "Yıllar önce çekilmesine rağmen, 'Hababam Sınıfı' hâlâ izleniyor" yorumuna karşılık ise, şunları aktardı: İnsanlar, kendilerinden bir şeyler buldu. Ailece izlenen ve herkese hitap eden bir işti. Öğrencilik yıllarını özleyenlerde ayrıca iz bıraktı. 'Hababam Sınıfı'ndaki samimiyetin de etkili olduğunu düşünüyorum. Zamansız bir işti.