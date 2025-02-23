'Hababam Sınıfı' oyuncusu Dilaver Gür: Kaçış planını ben çizdim
Türk sinemasının unutulmaz serilerinden olan 'Hababam Sınıfı'nda rol alan Dilaver Gür ile konuştuk. 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'dan ayrılmak zorunda kalan Gür, 'Hababam Sınıfı'nın çekimlerinde yaşananları ve şimdiki hayatını anlattı
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Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan, 50 yıl önce Ertem Eğilmez tarafından beyazperdeye yansıtılan 'Hababam Sınıfı'nın pek çok oyuncusu aramızda değil. Filmin kadrosundan geriye kalan isimler ise artık gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
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O isimlerden biri de seride kendi ismiyle rol alan Dilaver Gür. 6 Şubat 2023'te gelen depremler sonrasında memleketi Malatya'yı terk etmek zorunda kalan Gür ile oyunculuk serüvenini, 'Hababam Sınıfı'nın çekimlerinde yaşananları ve şimdiki hayatını konuştuk.
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"GAZETE İLANIYLA BAŞVURUDA BULUNDUM"
Dilaver Gür, pek çok 'Hababam Sınıfı oyuncusu gibi gördüğü gazete ilanıyla, oyunculuk başvurusunda bulunmuş. O dönem Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gören Gür; "Ertem Eğilmez, Sadık Şendil, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Adile Naşit'in de aralarında bulunduğu jüriden 'geçer' not alarak, 'Hababam' kadrosuna dâhil oldum" dedi.
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'Hababam Sınıfı'nın ilk üç filmde rol alan oyuncu, "İlk filmde Ertem Eğilmez, çekimlerden 15 gün önce hepimizi kampa almıştı. Adile Sultan Kasrı'nda herkesin kaynaşmasını istemişti. Ertem Eğilmez, 'Çekeceğimiz bu film, 50 yıl sonra bile izlenecek' dedi. Samimi bir ortam vardı ve samimi bir film de ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
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Diaver Gür, geçmişteki teknolojinin günümüzdeki gibi olmadığı için çekim şartlarının zorluğuna değinerek, Ertem Eğilmez'in işine duyduğu saygı nedeniyle çok sert bir karaktere sahip olduğunu belirtti.
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"SAMİMİYET İZ BIRAKTI"
Dilaver Gür, "Yıllar önce çekilmesine rağmen, 'Hababam Sınıfı' hâlâ izleniyor" yorumuna karşılık ise, şunları aktardı: İnsanlar, kendilerinden bir şeyler buldu. Ailece izlenen ve herkese hitap eden bir işti. Öğrencilik yıllarını özleyenlerde ayrıca iz bıraktı. 'Hababam Sınıfı'ndaki samimiyetin de etkili olduğunu düşünüyorum. Zamansız bir işti.
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Dilaver Gür, serinin üçüncü filmi olan 'Hababam Sınıfı Uyanıyor'daki okuldan kaçış planını tahtaya çizenin kendisini olduğunu söyledi. Oyuncu; "Üçüncü filmin çekimlerine başlandığında ben üniversiteyi bitirmiştim. Rahmetli Ertem Eğilmez, 'Mühendis bey gel bakalım' diyerek, beni yanına çağırdı ve tahtaya bir kaçış planını çizmemi istedi. Okulu olduğu gibi tebeşirle resmettim" diye konuştu.
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Dilaver Gür, 'Hababam Sınıfı'nın ardından başrollerinde Tarık Akan ile Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı 'Ah Nerede' filminde Halit Akçatepe’nin oyun arkadaşı olarak rol aldı.
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Oyuncu, 'Hababam Sınıfı' kadrosundan sadece 14 - 15 kişi kaldığını ifade ederek, "WhastApp gurubumuz var, sık sık görüşüyoruz. Ayrıca, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile görüştüm. Nisan ayında 'Hababam Sınıfı' ekibi olarak, 'Hababam Sınıfı'nın 50'nci yılını Eskişehir'de kutlayacağız" ifadelerini kullandı.
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Oyuncu, üniversiteyi bitirdikten sonra asteğmen olarak 18 ay Ankara'da askerlik yapmış ve bu yüzden de setlerden uzak kalmış. Sonrasında da oyunculuğa dönmemiş ve mesleği olan inşaat mühendisliğini yapmış.
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"İLK İŞİMİ ADİLE NAŞİT BULDU"
Adile Naşit hakkında da konuşan Dilaver Gür; "Setteki herkesin annesiydi. Mezun olduktan sonra elini öperek, 'Mühendis bir oğlunuz var artık' demiştim. İş bulma konusunda bana yardımcı oldu. Hatta ilk işimi o buldu ama askere gitmeye karar verince maalesef o işe başlayamadım" dedi.
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"DEPREMDEN SONRA ESKİŞEHİR'E TAŞINDIM"
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında Malatya'yı terk etmek zorunda kaldıklarını belirten iki çocuk babası Dilaver Gür; "İlk deprem sonrasında bir okula sığındık. İkinci deprem anında ise okuldan çıkarken eşimin ayağı kırıldı. Eşimin tedavisi için depremin üçüncü günü Ankara'ya kızımın yanına gelmek zorunda kaldık. Sonrasında ise Eskişehir'e oğlumun yanına yerleştik" ifadelerini kullandı.
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2006'da mühendis olarak İlk Özel İdaresi'nden emekli olan oyuncu; "Malatya'ya dönecek misiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Malatya'yı tabii ki özlüyoruz, çevremiz orada. Binamız yıkıldı yerinde dönüşüm yapılacak. Evimizin ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil, prosedürler sürüyor." dedi.