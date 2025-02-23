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        Haberler Gündem Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı beyaza büründü - Güncel haberler

        Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı beyaza büründü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kentte 2 gündür etkisini sürdüren karla beyaza büründü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:06
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          Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönümlük alana kurulu olan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, kentte 2 gündür etkisini sürdüren karla beyaza büründü.

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          Hobit evleri ve ağaçlar karla kaplandı.

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          Geyikler ise karlı ortamda sürü halinde gezinirken görüldü.

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          Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla da görüntülendi.

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