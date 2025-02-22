Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
RUBICON
(Tom Holland)
Usta tarihçi Tom Holland’ın Roma Tarihi üçlemesinin ilk cildi olan RubIcon, Roma tarihine ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir kaynak olmasının yanı sıra, akıcı diliyle de okurlara büyüleyici bir anlatı sunuyor. Roma Cumhuriyeti’nin görkemli yükselişini ve dramatik çöküşünü bir film izlermişçesine soluksuz takip edeceksiniz. Eşsiz dramların yaşandığı, Iulius Caesar’ın, Pompeius’un, Cicero’nun, Kleopatra’nın, Marcus Antonius’un, Brutus’un, Spartacus’un ve daha nicelerinin esip gürlediği bir yüzyıl. Gücün, hırsın, fedakârlığın, arzuların ve entrikaların merkezinde bir şehir. Kronik Kitap'tan çıkan RubIcon’la tiranlara baş kaldırıp cumhuriyet kuracak, Akdeniz’in dört bir yanında savaşıp fetihler yapacak ve Caesar’la Rubicon Irmağı’nı geçip imparatorluk ihtişamına ulaşacaksınız.
- 2
YAPAY ZEKANIN KISA TARİHİ
(Michael Wildenhain)
Uzun zamandır robotların, otomasyonun, yapay zekânın varlığından korkup kaçıp bir yandan da bu varlığın hayaline kapılıp büyüleniyoruz. Ödüllü yazar Michael Wildenhain da en başa gidiyor ve yapay zekânın gerçekten de kendi bilincini geliştirip geliştirmediğini sorguluyor. Yazar, Kasım 2022’de ChatGPT’nin de sahneye çıkmasıyla birlikte kullanımına dair tartışmaların zirve yaptığı yapay zekânın gelişimini ve alımlanmasını birkaç merkezde incelemeye alıyor: Mary Shelley, Johann Wolfgang von Goethe gibi yazarlardan Herbert A. Simon, Allen Newell ve Alan Turing gibi programlamanın öncülerine ve Gottlob Frege ve John Rogers Searle gibi filozoflara kadar giderek yapay zekânın gelişimini anlatıyor ve en önemlisi geleceğini tartışıyor. Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan Yapay Zekânın Kısa Tarihi, ilk bilgisayarın ortaya çıkışından nörolojik ağlara kadar pek çok alanda kuş bakışı yolculuk yapabileceğimiz çokdisiplinli ve disiplinlerarası bilgilerle dolu, müthiş bir kılavuz.
- 3
YARASALARIN AVLUSUNDA
(Şükrü Erbaş)
Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan Yarasaların Avlusunda, Şükrü Erbaş’ın 2023-2024 yılları arasında yazdığı şiirleri okurlarla buluşturuyor:
"Tabii ki ölümü çok düşündüm
Tabii ki ölümü anlayarak yaşlandım
İyi ki güzelliğin sonunu önceden bilmedim
İyi ki ayrılığın acısıyla donandı kalbim
Melankoli, bir soğuk pencerenin pervazına
Hayal ipliğiyle dikilmiş sapsarı bir bozkırdı
Melankoli bütün kızlardan kaçan
Taşralı bir mahcubiyetti
Tabii ki eşikleri anladım
Odayı da sokağı da aynı hayranlıkla sevdim
İyi ki can sıkıntısı yazmanın kapılarını açtı
Yalnızlığı sevecek kadar çok kitap okudum iyi ki
Güzel dostlarım oldu ama hep tenha yürüdüm
Ölülerimle konuşacak yaşlara geldim.
Ben görsem ne, görmesem ne
Kandil sönecek bir gün
Ama dünyamızda ateş böcekleri
Hep yanacak."
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- 4
DAVETSİZ MİSAFİR
(Andrew Hunter Murray)
Mükemmel bir ev. Bir ceset. Kötü bir gün... Binlerce güzel ev var, hem de çok güzeller ama içlerinde kimse yaşamıyor. Binlerce beş parasız genç var, hem de çok iyi gençler ama bu gençlerin yaşayacak düzgün bir evleri bile yok. İşte burada, ana karakter Al devreye giriyor. Al, zengin insanların ikinci evlerinde yaşıyor. Tabii ki de gerçek sahipleri evde yokken. Çekici, ikna edici ve kalabalığın içine kolay karışan biri. Hayatı mükemmel. Ancak ne yazık ki Al ve arkadaşları yanlış günde yanlış eve giriyorlar ve bir ceset buluyorlar. Başları büyük belaya giriyor. Artemis Yayınları'ndan çıkan Davetsiz Misafir sahtekâr şüpheliler, peşlerine takılan polisler ve çok tehlikeli casusların yer aldığı sürükleyici bir gerilim romanı...
- 5
İNSANLAR ARASINDA BİR ASLAN
(Gregory Maguire)
Alfa Yayınları'ndan çıkan kitap 'karanlık, büyüleyici bir destan'... Lanetli Yıllar’ın üçüncü kitabında, Elphaba’nın henüz bir yavruyken kurtarıp ormana bıraktığı Korkak Aslan öne çıkıyor. Büyüyüp insanların arasına geri döndüğünde, sürekli yanlış yerde yanlış zamanda bulunması, söylememesi gereken şeyleri söylemesi Aslan’ın başına dertler açar. İç savaş Oz’u tehdit ederken Aslan kararını vermelidir: Ya İmparator Shell adına bir görevi kabul edecek ya da Merdivenaltı Hapishanesinde çürüyecektir. Görevi kabul eden Aslan, Cadı’nın oğlu Liir’in, Serçe’nin ve büyülü kitap Grimmerie’nin peşine düşer. İşaretlerin tümü ise ölmeye yatmış bir kadını, kör kâhin Çakle’yi göstermektedir...
- 6
LEVIATHAN - KARA AYNALAR
(Arno Schmidt)
Yirminci yüzyılın en önemli Alman yazarlarından biri olarak kabul edilen Arno Schmidt, Nazi Almanya’sında yaşadığı yabancılaşmanın da etkisiyle, insanın insana düşman olduğu ve savaşın dehşetinin hüküm sürdüğü bir dünyada insan türünün geleceği üzerine kafa yorar. Schmidt, karamsar dünya görüşünün yanı sıra bireyciliğiyle de nam salmıştır. 1949’da yayımlandığında büyük heyecan yaratan Leviathan ya da Dünyaların En İyisi, yazarın ölmüş bir Alman subayın günlüğü şeklinde kaleme aldığı öyküsüdür. 1951 tarihli Kara Aynalar’da ise Üçüncü Dünya Savaşı’nın yol açtığı kıyametin ardından sağ kalan bir adam yeryüzünde tek başına dolaşır durur... Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları bu iki öyküyü okurlarla buluşturuyor.
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- 7
DÜNYA MİTOLOJİLERİNDE BİTKİLER
(Özgül- Sinan Cömert)
Defne ağacı, adamotu, nergis, bambu, şekerkamışı, ters lale… Sadece Antik Yunan ve Roma mitolojileri değil, Çin, Hint, Japon efsanelerinden İskandinav mitlerine, insanlığın ortak hafızasından süzülen onlarca bitkinin hikâyesi, Dünya Mitolojilerinde Bitkiler kitabında buluşuyor. Özgül ve Sinan Cömert’in hazırladığı ve nadide bir dünya mitolojileri derlemesi olan eser, okura onlarca bitki üzerinden coğrafyalar ve zamanlar arası bir gezinti sunuyor! Mundi etiketiyle okurlarla buluşan Bu kitaptaki hikâyelerin ortak noktası, bitkilerin dilinden konuşmaları…
- 8
KADIN MASKELERİ
(Fumiko Ençi)
Ülkesindeki Noma, Tanizaki ve Kadın edebiyat ödüllerini birkaç kere kazanmış, modern Japon edebiyatının en önemli kadınlarından Fumiko Ençi, dilimize ilk defa çevrilen ve İthaki Yayınları'ndan çıkan Kadın Maskeleri adlı yapıtında, kadim Japon tiyatrosu Noh’ta kullanılan üç kadın maskesinden hareketle, edebi zevki çok yüksek bir entrika ve aşk romanı kurguluyor. Kocası Aiko öldükten sonra Togano ailesinin bir ferdi olarak kalmaya ve kayınvalidesi Mieko’nun sekreterliğini yapmaya devam eden güzel Yasuko, edebiyat çevresindeki entelektüel erkeklerin peşine düştüğü bir duldur. Ailenin sahip olduğu değerli Noh maskeleri kadar Mieko Hanım’ın gençliğinde kaleme aldığı ama saklı kalmış edebiyat incelemeleri de aynı çevrelerde dikkat çekmektedir...
- 9
ŞEYTAN'IN GÜNLÜĞÜ
(Leonid Andreyev)
Rus dışavurumculuğunun öncülerinden Leonid Andreyev’in Şeytan’ın Günlüğü romanı, Can Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Eserlerinde realizm, natüralizm ve sembolizm öğelerini kendine has kötümser üslubuyla birleştirerek özgün bir tarz yaratan Andreyev’in bu eseri, insana dair hayal kırıklığını kayıt altına almış bir klasik. Rusların Edgar Allan Poe’su olarak kabul edilen Andreyev bu kitapta, insana dair sınırsız hayal kırıklığını ve 21. yüzyılda insanlık adına kaybettiklerimizi ustalıkla ortaya koyuyor.
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- 10
METABOLİZMA KATİLİ
(Robert H. Lustig)
New York Times çoksatan yazarı Robert H. Lustig, tüm kronik hastalıkların altında yatan sekiz patolojiyi açıklarken işlenmiş gıdaların son elli yılda sağlığımızı, ekonomimizi ve çevremizi nasıl mahvettiğini belgeliyor. Sağlık durumumuz neden kötüleşti, ABD başta olmak üzere tüm dünyada sağlık sistemleri neden bozuldu ve iklimimiz neden harap oldu? Nova Kitap'tan çıkan 'Metabolizma Katili', sağlığımızı iyileştirmek için biyokimyasal değişime etki edecek tek aracın gıda olduğunu savunuyor ve ne yememiz gerektiğini iki temel kritere dayandırarak açıklıyor: Karaciğeri koru ve bağırsağı besle...
- 11
ORMAN KİTABI
(Rudyard Kipling)
Nobel Ödüllü yazar Rudyard Kipling’in ebedî klasiği Orman Kitabı, Mundi Çocuk etiketiyle çıktı. 8 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden kitap, insan yavrusu Mowgli’nin kurtlar tarafından büyütüldüğü ormanda hayatta kalma mücadelesi ve kendi yerini bulma hikâyesi. Ormanın derinliklerinde, dostu Baloo’nun bilgeliği, Bagheera’nın koruyucu sevgisi ve düşmanı Shere Khan’ın gölgesi arasında büyüyen Mowgli; doğanın ritmini kendi hikâyesine dokuyor, ormanın tehlikeleriyle ve kurallarıyla yüzleşiyor, doğanın acımasız ama büyülü yönlerini keşfediyor.
- 12
SHERLOCK HOLMES: BİSİKLETLİ TAKİP
(Sir Arthur Conan Doyle)
Sherlock Holmes ve sadık arkadaşı Dr. Watson’ın heyecan dolu serüvenleri, Sir Arthur Conan Doyle’un kaleminden çıkan unutulmaz eserlerle yeniden hayat buluyor. Sherlock Holmes: Kızıl Dosya, Bisikletli Takip, Ölüm Döşeğinde ve Boş Ev, The Kitap Yayınları etiketiyle çıktı. Sıradan bir takip olayı, Sherlock Holmes’un benzersiz gözlem gücüyle nasıl karmaşık bir gizeme dönüşür? Bisikletli Takip adlı bu yeni hikaye, Holmes ve Watson’ın birlikte çözmeye çalıştığı esrarengiz olayla, okurları heyecan dolu bir serüvene sürüklüyor. Derinleşen ipuçları ve beklenmedik gelişmeler, her sayfada sizleri merak içinde bırakacak.
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