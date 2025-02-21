Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi | Son dakika haberleri

        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi

        İzmir'de bir kişi diş hekimini tabancayla başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzmir'in Konak ilçesinde M.A. (34), borç- alacak nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i (49) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. M.A., vurduğu Emrah Düşmez’in kanlar içerisindeki videosunu çekip, Düşmez’in annesine gönderdi.

        • 2

          Olay, bugün Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairede meydana geldi.

        • 3

          İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez’in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet olan M.A. geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti.

        • 4

          VİDEO ÇEKİP ANNESİNE GÖNDERDİ

          Daha sonra Düşmez’in telefonunu alan şüpheli, kanlar içindeki halini videoya çekip Düşmez’in annesine gönderdi ve kaçtı.

        • 5

          Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        • 6

          İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

        • 7

          Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez’in kendisini dolandırıp ve zarara uğrattığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        Yapay zeka iki günde çözdü
        Yapay zeka iki günde çözdü
        Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı
        Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak
        ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Habertürk Anasayfa